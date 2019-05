Edu pronto a tornare all'Arsenal: sarà responsabile dell'area tecnica

L'Arsenal ha raggiunto un accordo con l'ex centrocampista Edu, campione da imbattuto nel 2004: tornerà a Londra dopo la Copa America.

Ricordate l' degli invincibili, quello che concluse la stagione 2003/2004 senza l'ombra di una sola sconfitta, conquistando una storica Premier League? Uno dei componenti di quella rosa sta per tornare: Edu Gaspar, per tutti Edu. Ovviamente in un'altra veste.

Centrocampista mancino dal piede buono ieri, dirigente oggi: il brasiliano ha fatto carriera, prima in patria e poi nella Seleção, e ora è pronto a tornare a Londra nelle vesti di direttore dell'area tecnica. L'accordo è stato raggiunto e, a meno che non sopraggiungano novità in negativo, sarà ratificato dopo la Copa America in cui sarà impegnato anche il .

La prima scelta dell'Arsenal per il ruolo era l'ex giallorosso Monchi, che dopo aver abbandonato la ha scelto di tornare al suo grande amore: il . Lasciando i Gunners con un pugno di mosche e convincendoli a puntare su un piano B.

Edu, 40 anni, ha iniziato e concluso la propria carriera con la maglia del Corinthians. Ha vestito anche quella del , ma è ricordato soprattutto per la sua esperienza pluriennale all'Arsenal: 127 le presenze dal 2001 al 2005.

A Londra Edu ha riempito la propria bacheca personale: tre , due Community Shield ma soprattutto due Premier League. Tra cui quella, indimenticabile, del 2004, nella quale il brasiliano è sceso in campo 30 volte mettendo a segno due reti.