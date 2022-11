Edu nuovo direttore sportivo dell'Arsenal: è il primo nella storia del club londinese

L'ex centrocampista brasiliano sarà il primo nella storia dell'Arsenal a ricoprire il ruolo di direttore sportivo: da giocatore 127 gare coi Gunners.

Dall'alto del primo posto in classifica in Premier League, l'Arsenal si gode il suo magic moment presentandosi alla sosta Mondiali con cinque lunghezze di vantaggio sul Manchester City.

In attesa di riprendere le operazioni alle porte del nuovo anno, in casa Gunners non si fermano le manovre societarie e nella giornata di venerdì è stato ufficializzata la nomina di Edu Gaspar in qualità di nuovo direttore sportivo del club, dopo l'esperienza da direttore tecnico.

We are delighted to announce that Edu Gaspar has been appointed as our first-ever Sporting Director. — Arsenal (@Arsenal) November 18, 2022

Una nomina decisamente significativa per i londinesi che nella loro storia non avevano mai inserito il ruolo del direttore sportivo all'interno dei propri quadri dirigenziali: l'ex centrocampista brasiliano, dopo aver avviato la carriera da dirigente col Corinthians e in seguito con la Nazionale brasiliana, era tornato all'Arsenal il 9 luglio 2019 in qualità di direttore tecnico.

In carriera, inolte, ha vestito la maglia dei Gunners dal 2001 al 2005 per un totale di 127 presenze, 15 goal e 6 assist, vincendo 2 Premier League, 3 FA Cup e 2 Community Shield.

Ad attenderlo, ora, c'è una nuova e stimolante sfida: essere il primo direttore sportivo nella storia dell'Arsenal.