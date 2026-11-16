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Stefano Silvestri

"È tornato a divertirsi": perché il De Bruyne del Belgio è diverso dal De Bruyne del Napoli

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Kevin De Bruyne che furoreggia con la maglia del Belgio, ormai, non fa più notizia. Domenica sera è accaduto di nuovo: il campione del Napoli è stato uno dei migliori, se non il migliore in campo, nel netto 4-1 con cui i Red Devils hanno schiantato l'Italia in Nations League.

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Nel tabellino, alla fine, compare "solo" l'assist finale per il poker del milanista Diego Moreira. Con la partita già chiusa da un pezzo e gli azzurri in disarmo totale dopo essere passati in vantaggio per primi. Ma in realtà, chi ha assistito alla partita sa bene come non ci si possa limitare unicamente a questo.

De Bruyne ha fatto praticamente di tutto, spalleggiato da un Moreira in gran serata e da un Doku imprendibile. Ha fornito palloni d'oro ai compagni, ha deliziato il pubblico di Bruxelles, ha calciato verso Donnarumma, si è speso in fase di ripiegamento. Tutta roba che a Napoli hanno visto meno di quanto avrebbero voluto.

UNA SQUADRA DIVERSA

La prima considerazione è che questo Belgio non è il disastrato Napoli di Allegri. Nel senso che il gruppo preso in mano da Mark van Bommel dopo i Mondiali sembra avere tutte le carte in regola per aprire un nuovo ciclo, questa volta possibilmente vincente. Insomma, una nuova Golden Generation come quella di Hazard e Lukaku.

Il trentatreenne Big Rom ha appena annunciato l'addio alla Nazionale. Ma l'erede c'è già: l'atalantino Charles De Ketelaere, centravanti per modo di dire, uno che ha caratteristiche completamente diverse da quelle dell'ex napoletano ma che nel gioco di Van Bommel, così come in quello di Garcia, calza alla perfezione.

E poi gli stessi Moreira e Doku, senza dimenticare l'altro gioiello Godts e tutta una serie di giovani futuribili, anche in difesa (Ngoy e il più conosciuto De Cuyper, ad esempio). Tutto un altro mondo rispetto a un Napoli che dall'inizio della stagione è in crisi, afflitto da infortuni in serie e da risultati negativi. Nemmeno la classe di De Bruyne è servita per migliorare la situazione di una squadra già molto lontana dalla vetta.

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Gli episodi chiacchierati che lo hanno visto protagonista non sono mancati: un battibecco con Allegri, uno con Di Lorenzo, un altro con Lucca. Segni di un nervosismo che non accenna a placarsi. Non è un caso che per lui si stia parlando di addio a gennaio: pare che il PSV sia interessato. De Bruyne si è lasciato andare a un "vedremo", senza chiudere la porta.

TRAIT D'UNION

A Napoli, De Bruyne ha fatto spesso il regista negli ultimi tempi, anche prima che Lobotka si infortunasse: Allegri ha spiegato a chiare lettere di vederlo lì, davanti alla difesa, un ruolo che potrebbe allungargli la carriera di un paio d'anni.

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Il problema è che si tratta di un equivoco tattico: lo stesso allenatore del Napoli ha rivelato come De Bruyne non ami quella posizione di campo. "A lui non piace tanto, gli piace divertirsi davanti", ha spiegato dopo il 3-0 al Frosinone del 10 ottobre, la migliore prestazione stagionale di KDB a livello di club. Quest'ultimo ha confermato che "io sono sempre stato un numero 8 o un numero 10. Oggi ho giocato in una posizione diversa, ma non è un problema".

Nel Belgio, al contrario, De Bruyne ha carta bianca. Fa il numero 10, si muove tra le linee dove e come vuole, viene a prendersi palla, galleggia. A Bruxelles, i centrocampisti dell'Italia non sono praticamente mai riusciti a leggerne i movimenti. Il resto lo hanno fatto i movimenti e la qualità dei compagni, i già citati Doku e Moreira in primis.

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"È TORNATO A DIVERTIRSI"

Il calcio del Belgio è piacevole, fresco, verticale, veloce. Gli esterni offensivi fanno la differenza, il lavoro di De Ketelaere non dà punti di riferimento in attacco. E poi c'è lui: De Bruyne. Quando va a giocare in Nazionale, sembra che un nuovo mondo gli si spalanchi davanti.

"De Bruyne si diverte di nuovo in campo. Questo è davvero un grande merito di Van Bommel", è il riassunto di Yanko Beeckman, giornalista di Het Laatste Nieuws, dopo la partita da dominatore contro l'Italia. Beeckman si riferiva principalmente alla differenza con la precedente gestione di Rudi Garcia, ma anche il paragone con Napoli e il Napoli calza alla perfezione.

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CHE NUMERI

Ora: in Serie A qualche sprazzo del vero De Bruyne si è visto, dopo che l'ex fuoriclasse del Manchester City si è lasciato alle spalle il grave infortunio della scorsa stagione. Contro il Frosinone ha fatto il bello e il cattivo tempo, ottimo anche contro il Bodo/Glimt in Champions League.

Ma è con la casacca del Belgio che KDB torna KDB. Ovvero uno dei più grandi calciatori degli ultimi 15 anni. I dati, che non dicono tutto ma spesso raccontano parecchio, sono quasi clamorosi: in 5 partite di Nations League (una l'ha saltata per squalifica), Kevin ha collezionato quasi gli stessi numeri messi assieme a Napoli da agosto a oggi.

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Nel dettaglio: col Napoli fanno 15 presenze, 4 goal e 2 assist tra campionato e Champions League, mentre col Belgio sono 5 presenze, 3 goal e 2 assist. Siamo lì, insomma. Ma con una decina di partite in meno. E con un obiettivo: portare in Italia l'entusiasmo che lo pervade ogni volta che gioca in Nazionale.

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Scritto daStefano Silvestri

Contributor

📝 Bio: giornalista pubblicista classe 1987, vicentino, laureato nel 2010 in Scienze della Comunicazione e nel 2012 in Editoria e Giornalismo. Proprio nel 2012 sono stato accolto nella famiglia di GOAL, ricevendo l'opportunità di trasformare la grande passione che da sempre mi pervade, ovvero il calcio con il suo racconto scritto, in una professione.

Scrivere di pallone, per me, significa provare sempre a unire competenza, precisione e creatività. Aiutare chi legge a capire, fornire uno spunto di analisi e approfondimento, ma anche raccontare emozioni e svelare storie nascoste: questa è la mission che da sempre alimenta il mio spirito giornalistico.

Sono appassionatissimo di calcio sudamericano, e in particolare della magia esotica e lontana del futebol brasiliano. L'altra mia grande passione è il calcio di un tempo, specialmente degli anni 90: emozioni mai perdute nonostante le primavere che passano, e che riportano indietro a un'infanzia e a un'adolescenza fatta di pane e pallone.

 

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