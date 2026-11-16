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Lukaku BelgioGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Lukaku lascia il Belgio: "Sono in pace con la mia decisione di chiudere qui"

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Il giorno dopo il trionfo contro l'Italia, al quale però non ha partecipato, Romelu Lukaku dice stop: l'ex attaccante di Inter, Roma e Napoli, attualmente in forza ai turchi del Fenerbahçe, ha annunciato ufficialmente l'addio al Belgio.

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Lukaku, 33 anni, ha comunicato la propria decisione con un post di ringraziamento su Instagram. Ed è una decisione definitiva e irreversibile. Tanto che l'account stesso dei Red Devils l'ha confermata ufficialmente, sempre sui social.

L'ANNUNCIO DI LUKAKU

"In questi 16 anni ho dato tutto me stesso per la Nazionale e ho provato ogni emozione possibile - ha scritto Lukaku su Instagram - Ho giocato al fianco di compagni straordinari, ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti… e voglio ringraziare anche tutti gli allenatori, che mi hanno spinto a dare il massimo e hanno riposto fiducia in me affinché potessi aiutare la squadra. È stato un bellissimo percorso e ho apprezzato ogni singolo istante.

Ai tifosi belgi: grazie per il sostegno che avete dato alla nostra squadra. Sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese in 4 Mondiali e 3 campionati europei. Non dimenticherò mai quei momenti. Sono in pace con la mia decisione di chiudere qui. È stato fantastico. È stato un piacere. Sono grato".

IL SALUTO DEL BELGIO

"16 anni da Red Devil. Grazie, Romelu - lo ha salutato il Belgio - Dalla tua prima apparizione nel 2010 fino ai momenti indimenticabili sui palcoscenici più importanti. Tanti goal. Tante emozioni. Tanti ricordi. Più che un semplice bomber, sei stato un leader, una personalità forte e un'ispirazione per generazioni di tifosi del calcio belga. Hai scritto un capitolo incredibile nella storia dei Red Devils. Grazie di tutto, Romelu".

I NUMERI IN NAZIONALE

Lukaku ha esordito in Nazionale giovanissimo, nel marzo del 2010: avrebbe compiuto 17 anni un paio di mesi più tardi. Che fosse un predestinato si era già capito nel novembre successivo: doppietta contro la Russia da minorenne, i suoi primi goal con la maglia del Belgio.

Complessivamente sono 94 le reti collezionate in 135 presenze con i Red Devils: numeri che fanno di Lukaku il miglior marcatore della storia della propria Nazionale. L'ex napoletano, come lui stesso ha ricordato nel post Instagram, ha partecipato a quattro edizioni dei Mondiali (l'ultima la scorsa estate) e a tre degli Europei.

Contro l'Italia, Lukaku è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti a causa di un leggero problema all'anca che già lo aveva costretto a saltare la precedente sfida in Turchia. L'ultima presenza risale dunque a Francia-Belgio del 5 ottobre; l'ultimo goal, invece, rimane quello contro gli Stati Uniti ai Mondiali.

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Scritto daStefano Silvestri

Contributor

📝 Bio: giornalista pubblicista classe 1987, vicentino, laureato nel 2010 in Scienze della Comunicazione e nel 2012 in Editoria e Giornalismo. Proprio nel 2012 sono stato accolto nella famiglia di GOAL, ricevendo l'opportunità di trasformare la grande passione che da sempre mi pervade, ovvero il calcio con il suo racconto scritto, in una professione.

Scrivere di pallone, per me, significa provare sempre a unire competenza, precisione e creatività. Aiutare chi legge a capire, fornire uno spunto di analisi e approfondimento, ma anche raccontare emozioni e svelare storie nascoste: questa è la mission che da sempre alimenta il mio spirito giornalistico.

Sono appassionatissimo di calcio sudamericano, e in particolare della magia esotica e lontana del futebol brasiliano. L'altra mia grande passione è il calcio di un tempo, specialmente degli anni 90: emozioni mai perdute nonostante le primavere che passano, e che riportano indietro a un'infanzia e a un'adolescenza fatta di pane e pallone.

 

🧠 Aree di competenza

Serie A

Calcio sudamericano

Calcio del passato

 

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