Dzeko negativo al Covid: verso il ritorno in Inter-Lazio

Riecco Edin Dzeko. L'attaccante dell'Inter ha debellato il Covid-19, risultando negativo al tampone rapido effettuato in mattinata.

Buone notizie dunque per Simone Inzaghi, che conta di avere a disposizione il bosniaco per il match di domenica sera contro la Lazio: qualora anche il molecolare dovesse dare lo stesso responso, Dzeko sarà a disposizione per la partita di San Siro.

Nel frattempo l'ex Roma è già tornato a lavorare sul campo, svolgendo sedute personalizzate ad Appiano Gentile: il tutto per potersi far trovare in condizione non appena il nuovo tampone gli consentirà di rientrare.

Difficile immaginare Dzeko titolare in Inter-Lazio, ma la sua presenza in panchina rappresenta uno scenario più che plausibile.