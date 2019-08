Dzeko all'Inter, il Monaco si inserisce: concorrenza ai nerazzurri

Pericolo dal Principato per l'Inter: senza André Silva, e con Falcao in uscita, il Monaco pensa anche a Edin Dzeko per rinforzare l'attacco.

Niente da fare: nonostante settimane e settimane di incontri, trattative e tentativi d'avvicinamento, Edin Dzeko non è ancora un giocatore dell' . E ora, attenzione a un possibile inserimento a sorpresa: quello del , come i nerazzurri alla ricerca di un attaccante.

A rivelarlo è 'France Football', secondo cui anche i monegaschi stanno pensando concretamente a Dzeko. Il centravanti della fa parte di un ristretto elenco di elementi offensivi che farebbero al caso di Jardim. Non è l'unico, ma lo stallo nelle trattative tra i giallorossi e l'Inter potrebbe presto produrre un'accelerazione.

Il Monaco, come detto, è del resto alla ricerca di un attaccante. Aveva quasi preso André Silva, ma l'operazione con il non è andata a buon fine. E ora ha puntato le proprie attenzioni su Dzeko, diventando quindi un pericolo reale per l'Inter.

Lo stesso Dzeko rimpiazzerebbe Radamel Falcao, che non ha mai fatto mistero di essere in uscita dal Monaco: l'attaccante colombiano sta trattando da giorni con il e non dovrebbe far parte della rosa monegasca nella prossima stagione.