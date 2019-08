Dzeko all'Inter, incontro con l'agente in sede: non c'è accordo con la Roma

Incontro in sede a Milano tra l'Inter e l'agente di Edin Dzeko: i nerazzurri hanno ribadito l'interesse, ma non c'è l'accordo con la Roma.

La caccia al centravanti da regalare ad Antonio Conte sembra senza fine. L' vuole un attaccante, in particolare Edin Dzeko , ma gli ostacoli per arrivare al bosniaco sembrano ancora diversi.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', oggi a Milano il club nerazzurro ha incontrato Silvano Martina , uno degli agenti della punta classe 1986 di proprietà della .

Nell'incontro sarebbe stato ribadito l'interesse da parte dell'Inter per l'ex , obiettivo da ormai diverse settimane. Non ci sarebbe però un accordo con i giallorossi per il trasferimento.

Il tempo in questo senso sembra essere nemico dell'Inter, visto che con il passare dei giorni la Roma potrebbe alzare il prezzo del bosniaco non avendo trovato alternative dello stesso livello.

Tra le varie opzioni considerate dal club di Pallotta c'è anche l'ipotesi di tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto nella prossima stagione, provando comunque a proporgli un rinnovo.

Il nuovo tecnico Paulo Fonseca si sarebbe infatti detto molto soddisfatto di Dzeko e vorrebbe mantenerlo al centro del suo attacco.