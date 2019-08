Dzeko all'Inter: il bosniaco forza la mano con la Roma, ma Fonseca lo convoca

Edin Dzeko prova a forzare la mano con la Roma per il suo trasferimento all'Inter. Fonseca intanto lo convoca per l'amichevole con l'Athletic Bilbao.

Le speranze della di riuscire a trattenere Edin Dzeko sembrano ridursi sempre di più: il giocatore vuole l', a tutti i costi. E lo avrebbe ribadito ancora una volta alla società giallorossa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A riportarlo è la 'Gazzetta dello Sport', secondo la quale l'attaccante ex e ha rinnovato la propria volontà di trasferirsi in nerazzurro, spingendo il proprio club a trovare un accordo con i nerazzurri.

Al momento tra le parti ci sarebbe una distanza importante: l'offerta arrivata da Milano sarebbe di 15 milioni di euro, mentre la richiesta sarebbe di 25 bonus compresi. Dialogo difficile, soprattutto dopo le scintille relative all'affare Barella, finito in nerazzurro dopo aver snobbato i giallorossi.

L'articolo prosegue qui sotto

Nei giorni scorsi uno degli agenti di Dzeko ha fatto visita all'Inter e ha ricevuto nuove rassicurazioni sulla volontà del club di volerlo portare alla corte di Antonio Conte. A Roma però ancora non si arrendono.

Il classe 1986 non avrebbe nemmeno voluto scendere in campo nell'amichevole di questa sera contro l' Bilbao, ma Fonseca lo ha convocato lo stesso, forse complice anche l'assenza di Schick per un affaticamento muscolare.

Se sarà in campo da protagonista è però ancora tutto da vedere: la sua volontà di provare una nuova esperienza è forte, così come quella dell'Inter di volerlo in squadra.