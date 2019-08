Dzeko all'Inter, la Roma blocca tutto: via solo in cambio di Icardi

La Roma avrebbe tolto Dzeko dal mercato e sarebbe disposta a cederlo all'Inter solo in cambio di Icardi, ma l'argentino aspetta sempre la Juventus.

Edin Dzeko è sempre più lontano dall' per 'colpa' della.... Il mancato affondo bianconero su Mauro Icardi, infatti, rischia di complicare i piani di Marotta che dopo aver investito molto su Lukaku non può soddisfare le richieste della per il suo centravanti.

La stessa Roma peraltro, secondo 'La Gazzetta dello Sport', adesso non sarebbe più disposta a cedere Dzeko neppure per 25 milioni di euro più bonus ma in cambio pretenderebbe proprio Mauro Icardi dato che le speranze di arrivare a Gonzalo Higuain sono ormai pari a zero.

Dzeko d'altronde piace moltissimo a Fonseca e a dieci giorni dall'inizio del campionato per la Roma trovare un sostituto all'altezza del bosniaco diventerebbe troppo difficile.

Ecco perché l'unico che potrebbe sbloccare l'affare Dzeko-Inter, come detto, è Icardi che però al momento non prende in considerazione il trasferimento alla Roma (o al ) e aspetta ancora la Juventus.

Un'attesa che, quasi certamente, si protrarrà fino agli ultimi giorni di mercato visto che Paratici prima di affondare il colpo dovrà piazzare almeno due tra Mandzukic, Dybala e Higuain. Icardi d'altronde non ha fretta, al contrario dell'Inter.

Sempre che alla fine a sbloccare il giro non sia il clamoroso scambio tra rivali: Dybala all'Inter e Icardi alla Juventus con Dzeko che in quel caso ovviamente rimarrebbe alla Roma. Non resta che attendere, insomma.