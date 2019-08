Dybala-Tottenham a oltranza: la Juventus lo pressa, Pochettino lo chiama

La Juventus spinge per la cessione di Paulo Dybala al Tottenham, con cui ha già l'accordo: chiamata di Mauricio Pochettino per convincere la 'Joya'.

Paulo Dybala è tornato: nell'amichevole vinta dalla per 4-0 sul Novara ha segnato una rete con la fascia da capitano piazzata sul braccio. Ma guai a credere che il suo futuro sarà ancora in bianconero.

I campioni d' una decisione l'hanno già presa: cederlo per festeggiare una corposa plusvalenza, motivo del pressing che Fabio Paratici sta effettuando sul giocatore in queste ultime ore.

'Madama' ha un accordo col per 70 milioni di euro: il nodo da sciogliere è sempre il solito, relativo all'alta richiesta d'ingaggio di Dybala, ai diritti d'immagine e alle commissioni necessarie per far sì che l'affare vada in porto. Tutto quello che ha fatto saltare la trattativa col , insomma. Secondo la 'BBC' il club britannico è comunque fiducioso nell'esito positivo della contrattazione.

Ma bisognerà agire in fretta: alle 18 italiane di oggi ci sarà il gong del mercato in , dove saranno possibili solamente le operazioni in uscita. Gli 'Spurs' ci credono, si tratta a oltranza con l'argentino per siglare un altro grande colpo dopo Lo Celso (60 milioni) e Sessegnon (27), entrambi in arrivo proprio nel finale.

Gli inglesi non hanno problemi economici (qualche soldino potrebbe arrivare dall'addio di Eriksen) ma, secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', c'è stata una telefonata di Mauricio Pochettino proprio a Dybala nel tentativo di convincerlo a dire sì al trasferimento in Premier League. Mossa disperata per cercare di dare una scossa alla negoziazione.

Qualora il Tottenham non riuscisse a tesserarlo, per l'ex rimarrebbe l'ipotesi , considerato che Leonardo sarebbe intenzionato a sostituire il partente Neymar proprio con Dybala. Destinazione estera che farebbe al caso della Juventus, tutt'altro che propensa a dare via il giocatore in Italia e in particolar modo all' , nell'ambito di uno scambio con Mauro Icardi che appare decisamente complicato da portare a termine.