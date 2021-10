Dybala duro: "Dobbiamo portare rispetto per questa maglia e per la sua storia"

L'argentino al termine della sfida contro il Verona: "Ognuno prima di dormire deve pensare alla partita di oggi".

E' stato senza alcun dubbio uno dei migliori dei suoi: di sicuro quello che ci ha provato di più e in maniera più costante della Juventus. Eppure non basta: Paulo Dybala non è riuscito a trascinare i bianconeri alla rimonta.

La situazione della formazione di Massimiliano Allegri non è felice: la classifica dice che la Juventus rischia di precipitare, in caso di risultati positivi per le inseguitrici, e lo stesso allenatore bianconero nel post-gara ha ammesso che in questo momento si tratta di "una squadra da metà classifica".

Dybala è andato oltre: intervenuto al termine della sfida del Bentegodi, l'argentino ha analizzato la prestazione della Juventus.

"Il Verona ha trovato due gol molto presto, ma è vero che sono stati più "svegli" di noi, vincendo molti contrasti. Poi a quel punto devi cercare di fare gol in qualsiasi modo, ma noi non possiamo regalare un tempo; ricordiamoci che siamo la Juve, dobbiamo portare rispetto per questa maglia, per la sua storia e per i grandi campioni che la hanno indossata".

Rispetto che bisogna ritrovare ripartendo dall'umiltà, secondo Dybala.