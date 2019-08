Dybala al PSG, l'agente nega: "Non c'è in programma un viaggio a Parigi"

Jorge Antun parla del futuro di Paulo Dybala: "Cosa succederà non lo so". Sulla fumata nera col Manchester United: "Questioni tra club".

A una settimana dalla conclusione del mercato, a tenere banco alla è ancora il futuro di Paulo Dybala. La Joya rimarrà o prenderà un'altra direzione? Mistero a cui nessuno è in grado di dare una risposta e che non viene sciolto nemmeno da Jorge Antun.

L'agente di Dybala ieri era al Tardini di in occasione dell'esordio in campionato della Juventus e, a margine del match, ha parlato del possibile futuro al del mancino, come riportato da 'Tuttosport'.

"Viaggi imminenti a Parigi? No, non ne ho in programma. Paulo deve gustarsi il momento con la Juventus, cosa succederà in futuro non lo so ".

Di certo, prima che il mercato inglese chiudesse Dybala è stato a un passo dal , che l'avrebbe scambiato con Romelu Lukaku. Tutto saltato, e ora Antun spiega il motivo della fumata nera.