Dybala è l'oro della Roma: 8 goal in 15 gare, Mourinho se lo coccola

La 'Joya' ha risolto Roma-Genoa con una magia, Mourinho senza dubbi: "Con lui in campo è un'altra cosa".

Quando Mourinho gli ha riferito l'intenzione di spedirlo in campo per provare a rompere una volta per tutte l'impasse, nei suoi occhi si è vista una luce diversa, quella giusta per risolvere partita e qualificazione ai quarti di Coppa Italia: il Paulo Dybala ammirato ieri sera all'Olimpico è probabilmente la versione più splendente vista da quando la Roma ha deciso di puntare su di lui in estate.

Rinfrancato a mille dal titolo di campione del mondo conquistato con l'Argentina, l'ex Juventus ha creato una spaccatura netta all'interno di un incontro che avrebbe potuto riservare cattive sorprese ai giallorossi: basta osservare la serpentina attuata per superare la difesa del Genoa per rendersi conto di uno stato di grazia che ha letteralmente fatto brillare gli occhi dei tifosi presenti allo stadio e non solo.

In molti si sono detti fortunati di poter fare il tifo per la squadra di Dybala, quasi un 'lusso' dopo gli anni trascorsi alla ricerca di qualcuno che infiammasse la platea a suon di finezze: la 'Joya' è proprio quel tipo di giocatore che, abbinato ad un'ottima condizione fisica, sa essere devastante.

Se gli spazi non ci sono, è lo stesso Dybala a crearli: caratteristica che José Mourinho conosce benissimo, tanto che ai microfoni di 'Mediaset' nel post-gara non è riuscito a nascondere l'ammirazione per la sua stella.

"Paulo è un'altra cosa, con lui in campo c'è un profumo diverso".

Ora sono 8 i goal in 15 partite, praticamente uno ogni due; peraltro, quando Dybala ha timbrato il cartellino, la Roma ha sempre vinto ad eccezione del k.o. interno contro il Betis in Europa League. Insomma, stella sul terreno di gioco e talismano a tutti gli effetti, una doppia 'medaglia' che fa sognare.

Pesano però, e non poco, le otto partite saltate tra ottobre e novembre per un infortunio che ha rischiato di privare Dybala dei Mondiali, oltre ai punti lasciati per strada come quelli nel derby e al cospetto del Napoli.

Per la Roma, dunque, Dybala diventa elemento imprescindibile che, per rendere al meglio, non può subire cali dal punto di vista fisico: è proprio questa l'incognita più grande, parziamente oscurata dalle gemme a cui sta abituando il popolo giallorosso.