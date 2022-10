Dybala mask a San Siro: la Joya segna all'Inter poi esce per un affaticamento muscolare

L'argentino ha trafitto Handanovic segnando la rete dell'1-1, poi è uscito ad inizio ripresa per un lieve affaticamento muscolare.

Era l'uomo più atteso e, come da copione, non ha tradito le aspettative. Paulo Dybala ha lasciato la sua impronta nella prima sfida di San Siro contro l'Inter da nuovo giocatore della Roma.

Erano in molti - se non tutti - a pensare che l'attaccante argentino questa sfida avrebbe potuto disputarla con addosso i colori nerazzurri.

E invece no. Come il calciomercato insegna, anche i matrimoni annunciati possono sfumare sul più bello. E questo puntualmente è successo.

L'Inter ha (ri)scelto Romelu Lukaku e la Joya - dopo l'addio alla Juventus - ha sposato il progetto romanista targato José Mourinho e in quel di San Siro, alla prima contro quello che sarebbe potuto diventare il suo presente e il suo futuro, ha colpito siglando la rete del momentaneo 1-1.

Un gran piazzato mancino che ha beffato un non irreprensibile Handanovic e livellato l'iniziale vantaggio di Dimarco.

Quello all'Inter è stato il suo quinto goal in nove partite tra campionato ed Europa League. Numeri che fotografano come l'ex 10 della Juve sia diventato un fattore chiave all'interno dello scacchiere giallorosso in tempi decisamente brevi.

Nella ripresa, però, la gara del numero 21 si è chiusa al 58' quando un leggero affaticamento muscolare ha spinto verso la sostituzione con inserimento di Abraham per la mezz'ora finale.

La partita di Dybala alla Scala del Calcio, dunque, è durata poco meno di un'ora. Tempo, utile, però per regalare un dispiacere ad una piazza che soltanto pochi mesi fa sembrava potesse diventare la sua.