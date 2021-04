La Stampa - Dybala in bilico, la Juventus chiama il PSG per uno scambio con Icardi

La Juventus non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di Dybala: la Vecchia Signora ha anche chiamato il PSG per uno scambio con Icardi.

In casa Juventus tiene banco il caso riguardante Paulo Dybala. L'argentino, che sta vivendo una stagione opaca tormentata dagli infortuni, è tornato in campo e al goal nell'ultima partita di campionato contro il Napoli.

Ma il goal non pare aver cambiato le cose alla Juventus. La Joya ha ancora il contratto in scadenza a giugno del 2022 e le discussioni per il rinnovo tra le due parti non sono ancora giunte ad una lieta conclusione.

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', Dybala a questo punto potrebbe proprio non rinnovare con la Juventus. Il club bianconero sta cercando la migliore scelta possibile, soprattutto per fare una plusvalenza da circa 50 milioni di euro.

Ci sarebbe già stata una chiamata al Paris Saint-Germain: la volontà della Juventus sarebbe quella di intavolare uno scambio che potrebbe portare a Mauro Icardi, da tempo un pallino della dirigenza.

D’altro canto, il grande rischio per la Signora è che Dybala s’impunti e guardi a una cessione a parametro zero nel 2022. La distanza nella trattativa per il prolungamento è ampia, alla finestra c’è l’Inter di Marotta che lo prenderebbe volentieri come svincolato. Ma per il quotidiano torinese ci sono anche stati contatti con Chelsea e Tottenham.