Dybala, da quasi ceduto a simbolo Juve: sarà un rinnovo lungo e ben retribuito

Paulo Dybala dovrebbe presto apporre la firma per il suo rinnovo. Come riportato da Tuttosport, è totale la complicità con la Juventus.

La scorsa estate il suo addio alla sembrò ad un certo punto quasi scontato, oggi per Paulo Dybala il mondo si è ribaltato. Non solo infatti è rimasto a , ma grazie alle sue prestazioni si è guadagnato spazio in campo e la possibilità di apporre la firma per un rinnovo che potrebbe fare di lui una delle bandiere bianconere.

Come riportato da ‘Tuttosport’, sono ormai maturi i tempi per rivedere quel contratto che è stato allungato l’ultima volta tre anni fa. L’emergenza Coronavirus ha costretto a posticipare un incontro tra la società ed il suo entourage che in condizioni normali ci sarebbe probabilmente già stato, ma la sostanza delle cose non cambia: la volontà di andare avanti insieme c’è, anche se gli ultimi eventi dovranno portare ad una nuova riflessione sulle cifre.

Il Coronavirus lascerà infatti dietro di se una contrazione dei ricavi e quindi non si può più pensare all’ingaggio che era stato immaginato solo poche settimane fa. Lo stesso Dybala, da questo punto di vista, non pone condizioni a prescindere e magari si potrebbe pensare ad una conferma dei 7 milioni netti l’anno attuali, magari a salire nel corso delle prossime stagioni e corredati da una serie di bonus che renderebbero potenzialmente il pacchetto ancora più ricco.

A differenza di poco meno di un anno fa, oggi a Torino nessuno pensa nemmeno lontanamente ad una cessione di Dybala e lo stesso giocatore, che la scorsa estate rifiutò e , è fortemente intenzionato a restare. Tra le parti si è creata una grandissima complicità e la cosa rende la strada che porta al rinnovo certamente più in discesa.