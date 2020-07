Tegola Juventus, per Dybala elongazione al retto femorale: in forte dubbio per il Lione

A meno di recuperi lampo, l'attaccante argentino non sarà a disposizione per il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Lione.

Era l'unica notizia negativa di domencia 26 luglio, la giornata in cui la ha vinto il suo nono Scudetto consecutivo. Paulo Dybala out nel primo tempo, comunque sorridente al termine del match grazie al titolo vinto. L'argentino, però, potrebbe saltare la gara di Champions contro il .

A meno di un recupero rapidissimo, infatti, Dybala non potrà esserci per il ritorno degli ottavi contro il team francese. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'ex , hanno infatti evidenziato un'elongazione del muscolo retto femorale, come evidenziato dalla Juventus in un comunicato ufficiale:

"Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno".

Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi: il terzino brasiliano, uscito anch'esso nel primo tempo della gara contro la , potrà invece recuperare al più presto per essere utilizzato nelle ultime gare di o direttamente in .

Altre squadre

Starà a Dybala e allo staff della Juventus provare a recuperare Dybala per la gara contro il Lione, visto che con infortuni di questo genere si và spesso dalle due alle tre settimane come minimo: poco meno di due separano i bianconeri dalla sfida di Champions.

Per Sarri un grosso problema in caso di mancato recupero di Dybala, visto e considerando che per la sfida dello Stadium, a porte chiuse, non sarà disponibile nemmeno Douglas Costa. Senza l'argentino e il brasiliano, possibile l'utilizzo di Higuain come prima punta, supportato da Cuadrado e Cristiano Ronaldo sulle fasce.

Questioni a cui Sarri penserà in ogni caso tra qualche giorno: prima di tutto servirà conoscere lo stato di Dybala, senza dubbio il miglior bianconero dopo il ritorno in campo.