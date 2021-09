Dybala, infortunio e lacrime in Juventus-Sampdoria: problema muscolare

Paulo Dybala, dopo 20 minuti, ha lasciato il campo per un guaio alla coscia: "Domani gli esami". Allegri: "Lui e Dybala saltano Chelsea e Torino".

Brutte notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus. Nel corso della sfida di campionato contro la Sampdoria, in programma alle 12:30 all'Allianz Stadium e valida per il 6° turno, il capitano bianconero Paulo Dybala ha lasciato il campo in lacrime dopo 20 minuti a causa di un problema muscolare. Dopo un allungo, la 'Joya' ha subito fatto un cenno alla panchina, prima di dirigersi verso l'esterno del terreno di gioco

In pochi minuti, l'attaccante argentino classe 1993 è passato dalla gioia per il goal del vantaggio, realizzato con un sinistro di prima intenzione dal limite dell'area, allo sconforto per l'infortunio. Il numero 10 ha rimediato un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra.

"Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria - ha twittato Dybala nel pomeriggio - Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile".

Nella giornata di domani, come preannunciato da Dybala, l'argentino si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Per quanto riguarda i tempi di recupero, intanto, li ha già rivelati Allegri al termine della gara contro la Sampdoria, annunciando anche l'assenza di Morata dalle prossime partite.

"Dybala e Morata non ci saranno con il Chelsea e neanche nel derby col Toro. Vedremo dopo la sosta".

Al posto di Dybala, Allegri ha inserito Dejan Kulusevski, che è andato ad occupare la posizione ricoperta in precedenza dall'argentino, alle spalle di Morata. Proprio lo svedese ha fornito a Locatelli la palla del momentaneo 3-1.