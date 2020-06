Dybala e Douglas Costa: "Quando veniamo all'Inter? Mai"

Durante una diretta su Twitch, un tifoso dell'Inter chiede a Douglas Costa e Dybala: "Quando venite all'Inter"? Risponde il brasiliano: "Mai caro mio"

Ormai molti calciatori sono anche diventati veri e propri intrattenitori su piattaforme di live come ad esempio Twitch. E' il caso di gente come Paulo Dybala e Douglas Costa, che ama riprendersi mentre gioca ai videogiochi.

Proprio in una di queste live sul canale di Dybala, come si vede dal video, un tifoso dell' ha interagito con loro e ne è nato un breve siparietto. Domanda secca a tutti e due: "Quando venite all'Inter?". Risponde solo il brasiliano: "Mai caro mio".

Che Douglas Costa abbia anche rivelato i desideri di Dybala? Non lo sapremo mai... Sicuramente il brasiliano non è mai stato vicino all'Inter, mentre non è un mistero che l'anno scorso ci sia stato qualche contatto tra Marotta e la Joya.