Dybala e Abraham fanno felice Mourinho: la coppia funziona

Inizia a funzionare l'intesa tra il centravanti inglese e la Joya. Contro la Fiorentina si sono invertiti i ruoli: il primo fa assist, l'altro segna.

Non chiamatela strana coppia. Paulo Dybala e Tammy Abraham sembrano finalmente aver trovato quell'intesa in campo che da inizio stagione lo stesso José Mourinho auspicava sarebbe arrivata.

La partita contro la Fiorentina ha visto protagonisti i due terminali offensivi della Roma, seppur a parti invertite. Da Abraham ci si aspettano i goal, da Dybala gli assist. Beh, con la Viola è successo esattamente il contrario.

Doppietta dell'argentino, servito in entrambi i casi da un passaggio decisivo del compagno di squadra inglese.

In occasione del primo goal, Abraham ha saputo sfruttare centimetri ed elevazione servendo di testa una sponda alla Joya, che ha fulminato Terracciano con un sinistro al volo da far vedere nelle scuole calcio.

Nella ripresa, Tammy brucia in velocità la difesa viola e serve al centro dell'area per l'amico con il numero 21 sulle spalle, che non deve far altro che buttarla dentro.

L'assenza di Zaniolo non giustifica il rendimento della serata contro la squadra di Italiano, ma è indicativa di come i due possano dialogare più facilmente nel terzo di campo più vicino alla porta avversaria.

Seppur influenzata dal rosso dopo 24 a Dodò, la partita con la Fiorentina ha restituito una Roma più consapevole dei propri mezzi.

A latitare in questa stagione non sono i risultati (la Roma è in piena corsa per la Champions e a -4 dal secondo posto), bensì una continuità di rendimento di gioco durante le partite.

Le prime uscite stagionali con Bologna e Milan sono sembrate il proseguimento della fine del 2022, ma dal pareggio acciuffato in extremis a San Siro qualcosa sembra cambiato.

La cosa più rassicurante è che i mal di pancia tra Mourinho e Tiago Pinto (smentiti ambo i lati ma presenti per diverse visioni sull'allestimento della squadra) non sembrano avere influenza sullo spogliatoio.

E con una coppia d'assi che sembra finalmente aver trovato la quadra, è vietato porsi limiti e paletti.