Dybala ammonito dalla panchina al 93': quarto giallo, va in diffida

Un intervento di Pessina su Ibañez ha provocato le proteste di Dybala, che è stato ammonito: al prossimo cartellino sarà squalificato.

Paulo Dybala, ancora una volta, non è sceso in campo. Così come sabato scorso nella gara pareggiata contro il Milan, anche questa sera l'argentino della Roma è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. E da lì ha visto i compagni venire raggiunti da Caldirola e dal Monza, capace di strappare l'1-1 allo U-Power Stadium.

Il problema è che Dybala, ancora acciaccato e non al meglio una settimana e mezza dopo l'intervento falloso dell'atalantino Palomino, ha trovato il modo di rovinarsi la serata. Non tanto - o non solo - per la mancata vittoria della Roma, quanto per un'ammonizione rimediata proprio nei secondi finali della partita.

Al 93' il monzese Pessina ha commesso un brutto fallo in scivolata su Ibañez ed è stato ammonito. La panchina della Roma è scattata in piedi e a farne le spese è stato proprio Dybala, ammonito dall'arbitro Chiffi. In sostanza: cartellino giallo senza nemmeno mettere piede in campo.

Dybala ha così raggiunto quota quattro ammonizioni in campionato. E se dovesse rimediarne un'altra, ovvero la quinta, sarà giocoforza squalificato per la giornata successiva. Una bella spada di Damocle sulla testa dell'ex bianconero.

Che Monza-Roma sia stata una gara tesa, peraltro, è confermato dalle dure dichiarazioni rilasciate nel post partita a DAZN da José Mourinho. Destinatario: l'arbitro Chiffi.

"Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera è dura, e in carriera ne ho incrociati tanti scarsi. Stasera non ha influenzato il risultato, ma è difficile giocare con questo arbitro. Dal punto di vista umano non è empatico, espelle un giocatore che scivola al 96esimo a partita finita. Su questo anche la Roma non ha la forza di altre società di rifiutare un arbitro. A mezz'ora dalla fine ho smesso di lavorare perché sapevo che sennò mi avrebbe espulso. Non volevo più guardare. Ci sono squadre che dicono "non voglio questo arbitro", la Roma non ha questa forza".