Dybala al PSG? Nedved non chiude la porta alla cessione: "Si lavora in entrata e uscita"

Il vicepresidente della Juventus ha parlato di calciomercato e dei possibili affari Icardi e Dybala: "Finchè c'è il mercato aperto si lavora".

Pochi giorni al termine del calciomercato, ma trattative ancora calde. Quest'anno, più che mai, i grandi colpi potrebbero essere ufficializzati praticamente sul gong, in un intreccio che vede protagonisti , e . Con Neymar, Dybala e Icardi principali attori.

Neymar sembra essere ad un passo dal ritorno al dopo le suggestioni e Juventus, con il PSG che in questo modo busserebbe seriamente alla porta bianconera per avere Matuidi ma anche Paulo Dybala, per nulla incedibile.

A margine della compilazione dei gironi di Champions, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, non ha certo chiuso la porta:

"È una domanda per Paratici. Finché c’è il mercato aperto si lavora in entrata e in uscita".

Insomma, Dybala, in panchina per la gara del primo turno contro il , continua ad essere sul mercato e la possibilità PSG non è sfumata. In caso di cessione dell'argentino, avanti tutta su Icardi, anche se la situazione dell'argentino attualmente in forza all'Inter appare ancora più ingarbugliata:

"Icardi? Lavoriamo sui nostri giocatori, sul mercato complessivo. Tutti hanno bisogno di lavorare in entrata e in uscita".

Chiuso l'affare Neymar, a Barcellona per tre contropartite e un assegno a tre zeri, il PSG arriverà in per trattare con la Juventus: Dybala può ancora lasciare i bianconeri.

Nedved ha detto la sua anche sul premio come miglior giocatore della scorsa Champions, andato a Van Dijk:

"Mi aspettavo la vittoria di Ronaldo, ma accettiamo tutto...".

Chiusura dedicata a Sarri, che nonostante il desiderio di essere in panchina contro il dovrà saltare anche la seconda giornata: