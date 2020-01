Dundalk, una tifosa scopre il nuovo acquisto su Tinder

Incredibile in Irlanda: una tifosa del Dundalk scopre prima di tutti che la sua squadra ha acquistato Jesus Perez tramite il suo profilo 'Tinder'.

Gli annunci dei nuovi acquisti stanno diventando sempre più fantasiosi nel mondo del calcio, ma quello che è accaduto ad una tifosa del Dundalk con il centrocampista messicano Jesus Perez ha davvero dell'incredibile.

Secondo quanto raccontato dal 'Evening Standard', infatti, una tifosa della squadra irlandese ha scoperto prima di tutti il nuovo acquisto della sua squadra. La notizia non l'ha letta su qualche sito o su un giornale locale, ma l'ha scoperto su 'Tinder': navigando sulla celebre app per incontri di coppia ha notato il profilo del messicano, che si era iscritto tramite pseudonimo, e leggendo la frase di presentazione è venuta a conoscenza del suo arrivo.

La descrizione del profilo 'Tinder' del messicano "per la prima volta in Europa, calciatore del Dundalk", infatti, non lasciava adito a dubbi. Incrociando le informazioni con il profilo 'Facebook' della madre di Jesus Perez, si è scoperto che il messicano stava volando verso l' . L'annuncio ufficiale dell'acquisto da parte del club non è ancora arrivato, ma Jesus Perez ha già fatto sapere alle fan irlandesi di essere single.