Duncan e il fantacalcio: "I fantallenatori mi danno la carica per fare meglio"

Il centrocampista del Sassuolo promette grandi cose nella prossima stagione: "Farò più goal e assist".

Inizia la stagione di e con essa anche la stagione di fantacalcio. Il gioco che appassiona migliaia di persone in prende il via in questi giorni con le prime aste, almeno per chi sceglie di fare una prima parte delle trattative con il calciomercato ancora aperto. Fanta-allenatori in subbuglio e con essi i giocatori.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sì perchè con il boom dei social, tantissimi giocatori di Serie A ricevono richieste dai fanta-allenatori: c'è chi chiede più goal, chi più assist, chi meno malus. Anche tra i calciatori ci sono grandi appassionati o chi come Alfred Duncan si motiva proprio grazie al fantacalcio.

Intervistato da Sky Sport, Duncan ha raccontato il suo rapporto con il fantacalcio:

“Mi piace, è una cosa bella anche se alcuni la prendono troppo sul serio. Devo dire che però da parte mia i fantallenatori mi danno anche la carica per fare meglio".

In vista dell'asta Duncan promette a tutti grandi cose:

"De Zerbi mi ha spostato da sinistra a destra e permesso di vedere più la porta nella fase offensiva. Quest’anno potrò fare più goal e più assist, per me è molto importante".

Per il 26enne centrocampista ghanese, ex , quella oramai imminente sarà la quinta stagione con il : imprescindibile per i neroverdi, proverà a migliorare i quattro goal, record personale, segnati nella passata annata di Serie A.