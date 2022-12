Dumfries, parla l'agente Pimenta: "Valore aumentato? Speriamo di no, altrimenti è difficile trasferirlo"

L'agente di Dumfries parla della valorizzazione dell'olandese in Qatar: "Ma chi va in nazionale è già conosciuto, qual è la sorpresa?".

Denzel Dumfries, in questo momento, al mercato non sta proprio pensando. Del resto è uno degli uomini copertina dell'Olanda di Louis van Gaal, inerpicatasi fino ai quarti di finale dei Mondiali dopo aver superato gli Stati Uniti negli ottavi grazie a una prestazione super dell'esterno dell'Inter: due assist al bacio, un goal, un salvataggio sulla linea.

Se Dumfries al mercato non pensa - e chi lo farebbe, alla vigilia di una super sfida contro l'Argentina? - a farlo, e a parlarne al programma di Sky Sport 'L'Originale', è stata la sua agente: Rafaela Pimenta. Senza troppi giri di parole.

"È strano: io trovo sempre curioso il fatto che i giocatori che vanno in nazionale sono già conosciuti. Sono giocatori che tutti noi sappiamo chi siano. Ma c'è sempre la domanda: come sarà il Mondiale? Cosa succederà e cosa vedremo in questo Mondiale? Ma qual è la sorpresa? Lo sapete quello che faranno lì, la fantasia che porteranno".

E poi, ecco la frase che preoccupa i tifosi dell'Inter:

"Se il valore di Dumfries è aumentato con le ultime prestazioni? Speriamo di no, altrimenti diventa più difficile trasferirlo".

Così si è espressa, nella serata di lunedì, la procuratrice tra gli altri di Paul Pogba. Se il francese ha il posto fisso alla Juventus, nonostante una prima parte di stagione in cui non ha mai messo piede in campo, Dumfries è in bilico. Ma per la motivazione opposta: un Mondiale divenuto di colpo ottimo dopo qualche difficoltà durante la fase a gironi. E una prestazione, quella roboante contro gli USA, destinata ancora una volta ad attirare parecchie attenzioni nei confronti dell'olandese.

Già, perché Dumfries chiacchierato sul mercato non è una novità. Così come non è una novità che il Chelsea, di cui tanto si è parlato anche la scorsa estate, sia sempre uno dei club accostati con più concretezza all'ex esterno del PSV. Se non già a gennaio, tra qualche mese le danze sono pronte a riaprirsi. Cosa deciderà di fare l'Inter con un giocatore così valorizzato?