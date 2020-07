Dugarry shock su Messi: "Un ragazzino basso e mezzo autistico"

Arrivano dalla delle frasi shock da parte di Christophe Dugarry, ex attaccante di e , su Lionel Messi. Subito dopo sono arrivate le scuse da parte del francese, che ha commentato a modo suo la difficile convivenza tra il numero 10 del e Antoine Griezmann.

Queste le parole che hanno scosso la stampa francese e non solo, ai microfoni di 'RMC':

Successivamente Dugarry ha scritto un messaggio di pubbliche scuse sui propri profili social, quando ormai le sue dichiarazioni hanno già fatto il giro del web:

"Sono sinceramente dispiaciuto per le mie dichiarazioni su Lionel Messi. Non volevo offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. Mi scuso con le persone che ho offeso e lo farò di nuovo alle 18 questa sera".