Duarte saluta il Milan, è ufficiale: è un nuovo giocatore dell'Istanbul Basaksehir

Il centrale brasiliano vola in Turchia in prestito. Quest'anno ha giocato soltanto 117 minuti con la maglia rossonera.

Ora è ufficiale: Leo Duarte dice arrivederci al . Il centrale brasiliano ex Flamengo, dopo un anno e mezzo vissuto tra panchina ed infermeria, è un nuovo giocatore dell' .

In un anno e mezzo, tra problemi fisici e adattamento, Duarte è riuscito a giocare soltanto 9 partite con i rossoneri. Quest'anno non è andato oltre i 117 minuti totali di utilizzo. In spera di ritrovare campo e minuti.

Ad annunciare il trasferimento la stessa società rossonera:

Il trasferimento di Duarte si è concretizzato con un prestito biennale, almeno fino al giugno 2022: allora l'Istanbul potrebbe riscattare l'ex Flamengo, in caso di un positivo primo anno e mezzo in terra turca. Il Basaksehir è attualmente a metà classifica, reduce dai gironi di dietro a , e .