Draxler a Goal: "Il trasferimento alla Juventus? Non si decide da soli"

Julian Draxler, parlando a Goal ricorda il mancato approdo alla Juventus: “In una trattativa tutto deve andare bene e sfortunatamente non fu così”.

Quello di Julian Draxler è un nome che gli appassionati di calcio italiani conoscono alla perfezione. In più occasioni in passato si è infatti parlato di un suo possibile approdo in .

Nell’estate del 2015, in particolare, ad un tratto sembrò una cosa praticamente fatta il suo passaggio dallo 04 alla , quando l’operazione sembrava in dirittura d’arrivo però, sfumò in maniera clamorosa. Il centrocampista oggi in forza al , in un’intervista concessa a Goal, ha spiegato perché l’arrivo in bianconero è stato solo sfiorato.

“In quel periodo si parlò di un trasferimento alla Juventus. Il problema è che il calcio è business e le decisioni non si prendono da soli. Perché un’operazione vada in porto si devono trovare accordi sulle commissioni e su tutte le questioni contrattuali. Serve che ogni cosa vada bene e sfortunatamente la cosa non è accaduta nel caso della ”.

Sfumato il trasferimento alla Juventus, Draxler decise di ripartire dal .

“Avevo già annunciato allo Schalke che volevo assolutamente andare via. In pratica avevo già detto addio, puntavo ad una crescita professionale. Era importante trovare un club che mi garantisse le condizioni giuste, visto che da lì a poco ci sarebbero stati i Campionati Europei. Mi sono trasferito in una buona squadra che giocava in come il Wolfsburg, Low così aveva anche l’opportunità di seguirmi da vicino. De Bruyne era appena passato al , quindi la società aveva i mezzi economici per soddisfare lo Schalke ed io ho accettato”.

Il Wolfsburg si è rivelato un ottimo trampolino di lancio.

“Era un punto di passaggio verso il grande club nel quale mi vedevo. Non è che non mi importasse nulla, devo portare rispetto verso la società che mi paga, ma sono un atleta e voglio vincere. Non era la squadra che sognavo da bambino, semplicemente loro hanno tratto vantaggio da me ed io da loro. Fin da subito abbiamo stabilito che non avrebbero bloccato il mio percorso di crescita”.

Oggi Draxler milita in una grande squadra come il PSG e in estate, nonostante le tante offerte, ha deciso di non lasciare Parigi.