Dramma Lukas Lehnert: il calciatore ceco è morto a 24 anni

Il calciatore aveva partecipato allo storico successo del Hlucin sul Viktoria Plzen ad ottobre. L'annuncio del Banik Ostrava: "Notizia molto triste".

Una morte improvvisa ha sconvolto il mondo del calcio e in particolare il movimento in Repubblica Ceca.

Il Banik Ostrava ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali la scomparsa improvvisa del giovane 24enne Lukas Lehnert.

Il calciatore era sceso in campo venerdì sera in occasione della sfida amichevole tra il Hlucin, club in cui giocava in prestito, e il Polanka, finita col risultato di 7-0.

“Il Banik ha ricevuto una notizia molto triste oggi. L'ex giocatore delle giovanili Lukáš Lehnert è morto improvvisamente all'età di soli 24 anni. Sincere condoglianze alla famiglia”.

A comunicare la morte è stato anche il Hlucin, club in cui Lehnert militava in prestito dall'Ostrava in questa stagione:

"È arrivata oggi pomeriggio una notizia molto triste a Hlucin. Il nostro calciatore e amico Lukas Lehnert è morto improvvisamente all'età di 24 anni. L'FC Hlucin esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia. Riposa in pace, Lukas".

Al momento la causa del decesso è sconosciuta, con le autorità che hanno aperto le indagini per capire le cause della scomparsa del giovane calciatore.

"Non ti dimenticheremo mai. Per sempre nei nostri cuori" è il messaggio dei tifosi sul campo di Kravare.

Arrivato proprio dal Kravare al Banik Ostrava nel 2009, ha militato nell'Under 19 e nell'Under 21 della formazione slesiana, prima del passaggio nel Banik B. In mezzo una parentesi al Petrkovice in prestito.

In questa stagione si è trasferito in prestito al Hlucin, in terza divisione, e ha partecipato al clamoroso successo dei biancoverdi in MOL Cup per 3-2 contro i campioni di Repubblica Ceca del Viktoria Plzen.