E' nuovamente tempo di Champions League per l'Atalanta che si appresta a scendere sul campo dello Young Boys nel match valevole per il quinto turno della fase a gironi.

I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini sono l'attuale terza forza del girone con 5 punti all'inseguimento del duo di testa composto da Manchester United e Villarreal a quota 7 e chiamate allo scontro diretto in terra iberica.

Occasione d'oro per la Dea, dunque, obbligata a cogliere l'intera posta in palio sul terreno di gioco del Wankdorf Stadium per compiere un passo deciso verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Nell'ultima uscita continentale gli orobici sono stati beffati in pieno recupero da Cristiano Ronaldo che, all'ultimo respiro, ha trovato il pertugio per siglare il 2-2 finale privando l'Atalanta di una vittoria che avrebbe avuto un peso specifico considerevole nell'economia del girone.

Di fronte ci sarà uno Young Boys reduce dal ko per 2-0 sul campo del Villarreal ma a conti fatti ancora in corsa per un posto tra le top 16 del continente.

Nella gara d'andata giocata a Bergamo fu decisiva la rete di Matteo Pessina per regalare i tre punti alla truppa Gasperini.

QUANDO SI GIOCA YOUNG BOYS-ATALANTA

Young Boys-Atalanta si giocherà martedì 23 novembre al Wankdorf Stadium di Berna. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE YOUNG BOYS-ATALANTA IN TV E STREAMING

Il match che vedrà impegnata l'Atalanta sul campo dello Young Boys verrà trasmesso in diretta su Sky che detiene i diritti di trasmissione dei match di Champions League. I canali sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in diretta streaming attraverso il Sky Go scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al portale tramite pc o notebook.

E' possibile seguire la sfida di Berna anche attraverso NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare il match dalla programmazione.

Un'ulteriore opzione di diretta streaming è rappresentata da Mediaset grazie a Infinity+: dopo aver sottoscritto l'abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare l'app, a seconda del dispositivo con il quale si effettua l'accesso.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non è stato ancora comunicato quali saranno i telecronisti che racconteranno la sfida.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS-ATALANTA

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Riedere. All. Wagner.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.