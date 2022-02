Villarreal e Juventus si sfidano nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli spagnoli sono approdati alla fase a eliminazione diretta dopo aver superato, da secondi in classifica, un girone comprendente anche il Manchester United, l'Atalanta e lo Young Boys. I bianconeri, invece, si sono lasciati alle spalle Chelsea, Zenit e Malmo.

Per Villarreal e Juventus si tratta della prima sfida ufficiale in competizioni europee. Le due squadre si sono affrontate soltanto in amichevole, nell'estate del 2009, e a imporsi in quell'occasione è stato il Submarino Amarillo con un netto 4-1.

Villarreal e Juventus dovranno fare attenzione anche al nuovo regolamento introdotto dall'UEFA non soltanto in Champions League, ma anche in Europa League e in Conference League: da quest'anno i goal in trasferta non valgono più doppio, e dunque, nel caso le due squadre segnino un numero di reti uguale tra andata e ritorno, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA VILLARREAL-JUVENTUS

Villarreal-Juventus, ottavo d'andata di Champions League, si giocherà nella serata di martedì 22 febbraio 2022 all'Estadio de la Ceramica di Vila-real. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.00. In contemporanea alla sfida tra la formazione di Unai Emery e quella di Massimiliano Allegri andrà in scena anche Chelsea-Lille.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora comunicato i nomi dei telecronisti che commenteranno la gara tra Villarreal e Juventus.

DOVE VEDERE VILLARREAL-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Villarreal-Juventus sarà visibile in chiaro su Mediaset, e in particolare su Canale 5, che ha deciso di trasmettere in diretta tv la partita tra il Submarino Amarillo e i bianconeri.

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Villarreal-Juventus in diretta tv anche sul satellite: la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e sul numero 252.

Per quanto riguarda la diretta streaming di Villarreal-Juventus, invece, esistono varie possibilità: Mediaset trasmetterà la partita su Mediaset Play (accedendo al sito della piattaforma o scaricando l'app) e su sportmediaset.mediaset.it, mentre per gli abbonati a Sky è a disposizione l'app SkyGo.

Villarreal-Juventus, inoltre, sarà visibile in diretta streaming anche su Infinity+. L'ultima alternativa per assistere al match della Ceramica è NOW.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-JUVENTUS

Il Villarreal è privo del proprio uomo simbolo, ovvero Gerard Moreno, infortunato: in attacco potrebbe così toccare al nuovo acquisto Lo Celso fare coppia con Danjuma. L'ex napoletano Albiol comanderà la difesa, più Capoue di Iborra in mezzo al campo.

La Juventus ritrova Danilo dopo la squalifica che lo ha costretto a perdersi il derby ma deve fare i conti con le probabili assenze degli infortunati Bonucci, Chiellini e Rugani. Il brasiliano quindi potrebbe giocare al centro della difesa insieme a De Ligt con Cuadrado terzino destro e De Sciglio sulla sinistra. A centrocampo ballottaggio tra Arthur e Locatelli. Intoccabile Vlahovic, da capire invece chi lo affiancherà anche perchè Dybala non è al meglio. Possibile l'avanzamento di McKennie nel tridente.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; McKennie, Vlahovic, Morata.