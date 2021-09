Esordio in Champions per l'Atalanta in casa del Villarreal: tutte le informazioni sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Terza Champions League consecutiva: per l' Atalanta disputare la massima competizione europea è diventata, ormai, una piacevole consuetudine. Tanto da farla rientrare tra quelle squadre considerate non più una sorpresa, quanto una certezza.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini ripartono dalla Spagna, proprio dove si era fermata la corsa nella passata stagione: questa volta, però, dallo Stadio "de la Céramica", meglio noto come "Madrigal", di Vila-Real, casa del Villarreal di Unai Emery.

Sarà la prima gara del Gruppo F di Champions League, di cui fanno parte anche Manchester United e Young Boys.

I nerazzurri vantano una qualificazione ai Quarti (eliminati dal PSG in extremis) e una agli Ottavi (eliminati dal Real Madrid) nelle scorse due edizioni, mentre gioca in competizioni europee per la quinta stagione consecutiva. Merito di un progetto solido e ambizioso.

Gli spagnoli, vincitori della scorsa Europa League, non sono partiti benissimo in stagione, ma dal punto di vista dell'esperienza in Champions possono raccontare molto.

QUANDO SI GIOCA VILLARREAL-ATALANTA

La sfida tra Villarreal e Atalanta, valida per la 1ª giornata del Gruppo F di Champions League è in programma per martedì 14 settembre all'"Estadio de la Cerámica". Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00

DOVE VEDERE VILLARREAL-ATALANTA IN TV E STREAMING

La gara tra Villareal e Atalanta non verrà trasmessa in chiaro: la sfida sarà visibile per gli abbonati Sky e più precisamente sui canali Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del stallite) oppure tramite l'app SkyGo su pc, tablet o smartphone.

La sfida sarà inoltre visibile in streaming su NOW e su Infinity+ .

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-ATALANTA

Unai Emery si affiderà ad un 4-4-2 nel quale Mandi e Albiol dovrebbero sistemarsi nel cuore della difesa. Mio Gomez ed Alberto Moreno dovrebbero sistamersi sugli esterni a centrocampo, con Capoue e Tigueros in mediana, mentre in attacco ci sarà Dia con Gerard Moreno.

Gian Piero Gasperini non potrà contare ancora su Muriel, il cui rientro è ancora abbastanza lontano. Nel suo 3-4-2-1, Toloi, Demiral e Djimsiti dovrebbero completare il pacchetto difensivo davanti a Musso, mentre a sinistra Zappacosta contende una maglia da titolare a Gosens. In attacco Zapata dal 1’ con Malinovskyi e Pessina a supporto.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Mandi, Albiol, Pedraza; Gomez, Trigueros, Capoue, A. Moreno; Dia, G. Moreno.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.