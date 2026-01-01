Dove vedere Verona-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La diciottesima giornata di Serie A apre il 2026 del nostro campionato, tra le partite in programma c'è anche Verona-Torino.

I padroni di casa si sono rilanciati grazie alle due vittorie nelle ultime tre giornate dopo non aver mai vinto nelle prime dodici ma sono comunque ancora in piena zona retrocessione.

Occhio anche alla situazione dei granata che in caso di sconfitta si troverebbero con soli cinque punti di margine proprio sul Verona.

Probabili formazioni Verona-Torino

CI saranno diversi modi per seguire Verona-Torino: su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Verona-Torino inoltre sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Lazaro, Gineitis, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.

Come detto il Verona è ripartito grazie alle due vittorie ottenute contro Atalanta e Fiorentina, ma nell'ultimo turno ha incassato un pesante 3-0 in casa del Milan

Il Torino è invece reduce dall'inattesa sconfitta casalinga subita contro il Cagliari dopo due vittorie consecutive contro Cremonese e Sassuolo, entrambe col risultato di 1-0.

