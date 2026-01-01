Dove vedere Verona-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La diciottesima giornata di Serie A apre il 2026 del nostro campionato, tra le partite in programma c'è anche Verona-Torino.
I padroni di casa si sono rilanciati grazie alle due vittorie nelle ultime tre giornate dopo non aver mai vinto nelle prime dodici ma sono comunque ancora in piena zona retrocessione.
Occhio anche alla situazione dei granata che in caso di sconfitta si troverebbero con soli cinque punti di margine proprio sul Verona.
Come guardare Verona-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming
Verona-Torino: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Verona-Torino
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Lazaro, Gineitis, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.
Forma
Come detto il Verona è ripartito grazie alle due vittorie ottenute contro Atalanta e Fiorentina, ma nell'ultimo turno ha incassato un pesante 3-0 in casa del Milan
Il Torino è invece reduce dall'inattesa sconfitta casalinga subita contro il Cagliari dopo due vittorie consecutive contro Cremonese e Sassuolo, entrambe col risultato di 1-0.