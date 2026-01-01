Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lelio Donato

Dove vedere Verona-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Torino fa visita al Verona per la diciottesima giornata di Serie A: tutte le informazione sulla partita di campionato e dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

La diciottesima giornata di Serie A apre il 2026 del nostro campionato, tra le partite in programma c'è anche Verona-Torino.

I padroni di casa si sono rilanciati grazie alle due vittorie nelle ultime tre giornate dopo non aver mai vinto nelle prime dodici ma sono comunque ancora in piena zona retrocessione.

Occhio anche alla situazione dei granata che in caso di sconfitta si troverebbero con soli cinque punti di margine proprio sul Verona.

Come guardare Verona-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

CI saranno diversi modi per seguire Verona-Torino: su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.  La partita sarà trasmessa anche su Sky e in particolare sui canali  Sky Sport  Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Verona-Torino inoltre sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Torino: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Zanetti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Verona-Torino

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Lazaro, Gineitis, Asllani, Nkounkou; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni.

Forma

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Come detto il Verona è ripartito grazie alle due vittorie ottenute contro Atalanta e Fiorentina, ma nell'ultimo turno ha incassato un pesante 3-0 in casa del Milan

Il Torino è invece reduce dall'inattesa sconfitta casalinga subita contro il Cagliari dopo due vittorie consecutive contro Cremonese e Sassuolo, entrambe col risultato di 1-0.

Partite tra le due squadre

VER

Ultime 5 partite

TOR

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

4

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

0