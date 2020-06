Dove vedere Verona-Cagliari in tv e streaming

Il Verona ospita il Cagliari nel recupero della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric ospita il di Walter Zenga nel recupero della gara della 25ª giornata di . Le due formazioni tornano in campo dopo la lunga pausa del campionato determinata dall'emergenza Coronavirus. Per il tecnico milanese, ingaggiato dai sardi a inizio marzo dopo l'esonero di Rolando Maran, pochi giorni prima dell'inizio del lockdown, si tratta dell'esordio assoluto in gara ufficiale con i rossoblù.

Segui Verona-Cagliari in diretta streaming su DAZN

Entrambe le formazioni possono ancora nutrire una piccola speranza di qualificazione all' e i 3 punti potrebbero essere particolarmente importanti per entrambe. Gli scaligeri si trovano all'8° posto con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, i rossoblù occupano l'11° posto assieme al a quota 32 con un cammino di 8 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte.

Dopo un grande girone d'andata, i sardi hanno vissuto prima dello stop del campionato un lungo periodo negativo, rimediando 7 sconfitte e 4 pareggi nelle ultime 11 gare di campionato disputate, con il successo che agli isolani manca dallo scorso 2 dicembre (4-3 in casa sulla ). Discorso molto diverso per il Verona, che al momento ha 3 lunghezze di vantaggio sui rivali e ha riportato 2 pareggi, una vittoria prestigiosa sulla e una sconfitta in trasferta contro la Sampdoria negli ultimi 4 impegni.

L'esperto attaccante Giampaolo Pazzini è il bomber dei veneti con 4 marcature stagionali in Serie A, mentre il brasiliano João Pedro, che salterà per squalifica la partita del Bentegodi, è il bomber del Cagliari con un bottino di ben 16 reti.

Il bilancio dei 14 confronti giocati in casa dei gialloblù nel massimo campionato è nettamente dalla parte dei padroni di casa, che hanno vinto 8 volte, pareggiato 5 e perso in una sola occasione con i rossoblù. L'unico successo ospite risale a ben 48 anni fa: il 30 gennaio 1972 il Cagliari di Scopigno superò 2-0 al Bentegodi il Verona di Pozzan grazie ad una autorete di Colombo e ad un goal di Gigi Riva, dallo scorso dicembre presidente onorario della società isolana.

QUANDO SI GIOCA VERONA-CAGLIARI

Verona-Cagliari si giocherà la sera di sabato 20 giugno 2020 alle ore 21.45 nella cornice dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona e a porte chiuse.

DOVE VEDERE VERONA-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La partita Verona-Cagliari, recupero della 25ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche in , se si è in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, o se si collega al televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN che hanno anche un abbonamento Sky potranno inoltre vedere Verona-Cagliari in tv per mezzo della app presente sul decoder Sky Q. Il match sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

La gara sarà visibile in diretta streaming anche su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobilii, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-CAGLIARI

Juric dovrebbe confermare l'ossatura della squadra che è stata protagonista di un grande campionato fino alla sospensione. Davanti Di Carmine è favorito su Pazzini e Stepinski per guidare il reparto offensivo, con Zaccagni e Pessina che potrebbero spuntarla su Verre e Borini nel ruolo di trequartisti. A centrocampo il portoghese Miguel Veloso si occuperà della regia, con Amrabat al suo fianco e Faraoni e Lazovic sulle due fasce. In difesa, davanti al portiere Silvestri, una linea a tre composta da Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

Dubbi tattici e di uomini per Zenga, che alla sua prima gara sulla panchina dei sardi potrebbe mandare in campo la squadra con un 4-3-3 molto duttile, anche in considerazione delle assenze pesanti di Nainggolan e di Oliva, che si aggiungono a quelle dei lungodegenti Pavoletti e Faragò. In dubbio anche Lykogiannis: il greco negli ultimi giorni ha lavorato a parte. Davanti nel tridente d'attacco è possibile l'inserimento di uno fra Birsa e Ragatzu accanto al centravanti Simeone e all'uruguayano Pereiro, visto che nemmeno il brasiliano João Pedro sarà della partita per squalifica. In mediana il regista Cigarini sarà affiancato probabilmente da Nandez e Rog. In porta Cragno dovrebbe spuntarla su Olsen, mentre la linea difensiva vedrebbe Cacciatore e Luca Pellegrini terzini, e in mezzo la coppia Pisacane-Klavan. L'alternativa è il 3-5-2.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Simeone, Pereiro.