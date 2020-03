Cagliari, Maran esonerato: è ufficiale, ora Zenga

Il Cagliari, reduce da 12 partite senza vittorie, ha deciso di esonerare il tecnico Rolando Maran. Al suo posto è attesa la nomina di Walter Zenga.

Ora è ufficiale: Rolando Maran non è più l'allenatore del . Troppo grave per passare inosservato il pessimo rendimento offerto dalla squadra nelle ultime dodici partite in cui non è mai riuscita a portare a casa una vittoria.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club sardo.

"Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Altre squadre Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran".

Maran lascia dopo un anno e mezzo di lavoro che lo ha visto ottenere la salvezza al termine della passata stagione; 32 i punti attuali in classifica per il Cagliari, passato dal sogno Champions a una posizione anonima.

Ora è attesa l'ufficialità della nomina di Walter Zenga che prenderà il posto del tecnico trentino: il suo vice dovrebbe essere Max Canzi, allenatore della Primavera rossoblu che sta trascinando verso risultati prestigiosi.