Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: Simeone e Di Carmine titolari

Nel Verona spazio per Emperur e Badu, Verre e Borini dietro l'unica punta. Nel Cagliari rientra Ceppitelli, dal 1' giocano anche Ionita e Pereiro.

Le formazioni ufficiali di - :

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine. Allenatore: Juric

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro, Simeone. Allenatore: Zenga

Dopo il match tra e , tornano in campo anche Verona e Cagliari, impegnate in un Bentegodi deserto, o quasi, per il recupero della 25esima giornata. Subito un match fondamentale per entrambi in chiave dopo tre medi di stop: in diretta anche su Goal Italia.

Juric si affida a Di Carmine come unica punta, supportato da Verre e Borini: partirà dalla panchina invece Zaccagni. A centrocampo ci sono Amrabat e Badu interni, mentre sulle fasce partiranno dal 1' Lazovic e Fararoni. Davanti a Silvestri, titolare tra i pali, spazio per Rrahmani, Emperur e Kumbulla.

Il Cagliari risponde a sorpresa con il 3-5-2 in virtù delle importanti assenze di Nainggolan e Joao Pedro: insieme a Simeone ci sarà Pereiro, con Pellegrini e Nandez esterni di centrocampo. In mezzo c'è Ionita con Cigarini e Rog, lasciando a Cacciatore, Pisacane e il rientrante Ceppitelli il compito di difendere Cragno.