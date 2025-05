Dove vedere Venezia-Juventus in diretta TV e streaming?

Venezia vs Juventus

Venezia e Juventus si sfidano nell'ultima giornata di Serie A: tutte le info sulla partita e dove vederla in diretta e streaming.

L'accesso alla prossima Champions League e la salvezza in Serie A si decidono nel corso dell'ultima giornata, in particolar modo allo stadio Penzo di Venezia.

La Juventus chiude dunque il suo campionato nella laguna veneta, ospitata dalla formazione di Eusebio Di Francesco, squadra che ha necessità dei tre punti per provare ad ottenere una complicatissima salvezza.

AI bianconeri un solo punto potrebbe non bastare, in quanto in caso di vittoria della Roma a Torino significherebbe disputare l'Europa League.

Di seguito, tutte le info su Venezia-Juve e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dove vedere Venezia-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Venezia-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 252) nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box.

La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Venezia-Juventus:

Telecronista e seconda voce DAZN: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Venezia-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Venezia e Juventus

Il Venezia si gioca il tutto per tutto: dopo il successo interno contro la Fiorentina, la formazione di Eusebio Di Francesco era finalmente riuscita ad uscire dalla zona retrocessione, ma la successiva sconfitta contro il Cagliari e i successi di Lecce ed Empoli hanno di nuovo complicati i piani. La Juventus, invece, non ha sbagliato all'Allianz Stadium contro l'Udinese ed ora ha il destino nelle proprie mani: in caso di successo al Penzo sarà sicuro l'accesso alla prossima Champions League.

