Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D Los Angeles Stadium

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Come vedere USA-Paraguay con una VPN

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USA-Paraguay: data e orario

Gli Stati Uniti aprono la loro campagna al Mondiale 2026 venerdì 12 giugno contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood, California, in una sfida valevole per il Gruppo D della Coppa del Mondo FIFA.

Per la squadra di Mauricio Pochettino, co-padrona di casa del torneo, questo è il momento che un'intera generazione di giocatori americani ha atteso. Stelle formate nei migliori club europei, dal Milan alla Juventus, si ritrovano ora a dover trasformare il talento individuale in risultati concreti sul palcoscenico più grande del calcio mondiale.

Dall'altra parte c'è un Paraguay che arriva al torneo con ambizioni precise. Gustavo Alfaro ha costruito una squadra solida, fondata su una difesa difficile da scardinare e sulla capacità di colpire in transizione. L'attaccante del Brighton Julio Enciso è stato il faro offensivo della Albirroja durante la qualificazione, e ci si aspetta che guidi l'attacco anche in Nord America.

In amichevole, gli USA hanno mostrato luci e ombre nelle settimane che hanno preceduto il torneo. La sconfitta per 1-2 contro la Germania ha ricordato quanto il margine di errore sia ridotto a questo livello, mentre la vittoria per 3-2 sul Senegal ha confermato la capacità di reagire sotto pressione.

Il Paraguay, dal canto suo, si è presentato in buona forma: quattro reti al Nicaragua nell'ultima uscita prima del Mondiale hanno alzato il morale nel gruppo di Alfaro, che punta a sfruttare ogni disattenzione difensiva degli avversari.

I due paesi si sono già affrontati di recente: a novembre 2025, gli USA si imposero 2-1 in amichevole, un precedente che aggiunge un ulteriore strato di interesse a questa sfida inaugurale del Gruppo D.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Gli USA arrivano alla partita con un bilancio di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-2 contro la Germania il 6 giugno 2026. In precedenza, la squadra di Pochettino aveva battuto il Senegal per 3-2, ma aveva incassato pesanti ko contro Portogallo (0-2) e Belgio (2-5). La vittoria più netta del periodo è arrivata contro l'Uruguay, battuto per 5-1 a novembre 2025. Complessivamente, gli USA hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 12 nelle ultime cinque partite.

Il Paraguay presenta un rendimento più equilibrato, con 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita è stata un netto 4-0 al Nicaragua il 5 giugno 2026. La Albirroja ha anche battuto Grecia (0-1) e Messico (1-2) in amichevole, perdendo contro il Marocco (2-1) e contro gli stessi USA (2-1) a novembre 2025. In totale, il Paraguay ha segnato 8 gol e ne ha concessi 5 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nell'incontro più recente tra le due nazionali, disputato il 15 novembre 2025 in amichevole, gli USA si imposero per 2-1 sul Paraguay. Guardando agli ultimi cinque precedenti, gli Stati Uniti conducono con 3 vittorie contro 1 del Paraguay, con una partita vinta dalla Albirroja nel 2011. L'unica vittoria paraguaiana in questo arco di tempo risale proprio a quell'amichevole del 30 marzo 2011, finita 0-1.

Classifica





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