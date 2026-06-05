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USA-Germania: data e orario

Gli Stati Uniti affrontano la Germania in un'amichevole internazionale al Soldier Field di Chicago, in quello che rappresenta l'ultimo banco di prova serio per entrambe le nazionali prima dell'inizio del Mondiale 2026.

Per la squadra di Mauricio Pochettino, si tratta di un test di livello assoluto. Il successo contro il Senegal ha restituito fiducia all'ambiente, ma la Germania è un avversario di tutt'altra caratura, capace di mettere a nudo eventuali lacune difensive e tattiche che contro squadre meno attrezzate potrebbero passare inosservate.

Julian Nagelsmann porta a Chicago un gruppo ricco di talento. Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz formano una trequarti di qualità europea assoluta, con Joshua Kimmich a dettare i tempi dalla mediana. La Germania ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, comprese le vittorie nelle qualificazioni mondiali, e si presenta a Chicago in forma straordinaria.

Gli americani, dal canto loro, devono ancora trovare la continuità necessaria. Nelle ultime cinque uscite hanno alternato prestazioni convincenti, come la vittoria per 5-1 sull'Uruguay, a sconfitte pesanti, come il 2-5 subito dal Belgio a marzo. Christian Pulisic rimane il punto di riferimento offensivo, e il suo duello con la difesa tedesca sarà uno degli spunti tattici più interessanti della serata.

Sullo sfondo c'è il Mondiale, che per gli Stati Uniti inizierà il 13 giugno contro il Paraguay. Una buona prestazione contro la Germania darebbe ulteriore slancio psicologico a un gruppo che vuole arrivare all'esordio iridato con la massima fiducia possibile.

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Formazioni

Mauricio Pochettino dovrebbe affidarsi a un undici che vede Matt Freese in porta, con una difesa composta da Sergino Dest, Mark McKenzie, Tim Ream e Alex Freeman. A centrocampo spazio a Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman, mentre sulla trequarti agirà Christian Pulisic. Antonee Robinson e Folarin Balogun completano il probabile schieramento. L'unica assenza confermata è quella di Chris Richards, out per infortunio.

In casa Germania, Julian Nagelsmann punta su Manuel Neuer tra i pali, nonostante le incertezze legate a un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori dagli allenamenti collettivi nei giorni scorsi: il portiere del Bayern Monaco sta ancora lavorando in modo individuale per recuperare la condizione. Davanti a lui, la difesa a quattro con David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah e Joshua Kimmich. A centrocampo Aleksandar Pavlovic e Lennart Karl, con Jamal Musiala, Felix Nmecha e Florian Wirtz alle spalle di Kai Havertz. Non si registrano squalificati né altri indisponibili nel gruppo tedesco.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 3 C. Richards Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Gli USA arrivano a Chicago con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è arrivato il 31 maggio contro il Senegal per 3-2, mentre le due sconfitte consecutive di marzo contro Portogallo (0-2) e Belgio (2-5) avevano messo in discussione la tenuta difensiva della squadra. In totale, nelle ultime cinque uscite gli americani hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 11.

La Germania si presenta invece in condizione eccellente: cinque vittorie su cinque, con 15 gol segnati e appena 1 subito. L'ultima uscita, il 31 maggio contro la Finlandia, si è chiusa 4-0. Particolarmente significativa la vittoria per 6-0 sulla Slovacchia nelle qualificazioni mondiali, che testimonia la capacità della squadra di Nagelsmann di dominare gli avversari quando è in giornata.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'ottobre 2023, quando la Germania si impose 3-1 in un'amichevole disputata in casa degli Stati Uniti. Guardando agli ultimi cinque confronti, la Germania ha la meglio con tre vittorie contro due degli USA. Tra i precedenti figura anche l'incrocio ai Mondiali del 2014, quando i tedeschi vinsero 1-0 in una sfida valida per la fase a gironi.

Classifica









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