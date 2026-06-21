Dove vedere Uruguay-Capo Verde in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

La partita tra Uruguay e Capo Verde è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per guardare la gara in streaming.

Come vedere Uruguay-Capo Verde con una VPN

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Uruguay-Capo Verde: data e orario

Il Miami Stadium ospita una sfida del Girone H tra Uruguay e Capo Verde, valida per la Coppa del Mondo 2026. La Celeste cerca la prima vittoria nel torneo dopo un avvio sottotono, mentre i Tubarões Azuis vogliono confermare di non essere semplici comparse sulla scena mondiale.

L'Uruguay di Marcelo Bielsa ha pareggiato 1-1 contro l'Arabia Saudita nella gara inaugurale del girone, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca. La squadra sudamericana non ha ancora trovato la continuità necessaria per imporsi, e Bielsa sa bene che contro Capo Verde non ci sono margini per un altro passo falso.

Capo Verde, alla loro prima partecipazione assoluta a una Coppa del Mondo, ha già scritto la storia. Il pareggio per 0-0 contro la Spagna nella gara d'esordio ha fatto il giro del mondo: il portiere Vozinha, 40 anni, è diventato uno dei simboli di questo torneo con una prestazione da protagonista assoluto.

Sotto la guida di Pedro "Bubista" Brito, i Tubarões Azuis hanno dimostrato di saper soffrire e colpire in verticale. Il loro sistema difensivo compatto ha retto contro una delle nazionali più quotate del torneo, e l'allenatore non ha intenzione di cambiare approccio.

Per l'Uruguay, questa è una partita da vincere per mantenere il controllo del proprio destino nel girone. Per Capo Verde, un altro risultato positivo sarebbe una conferma che la loro qualificazione non è stato un caso.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Uruguay vs Capo Verde in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

L'Uruguay è guidato da Marcelo Bielsa. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche nella rosa celeste, né è stata resa nota la formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Capo Verde è allenata da Bubista. Anche per i Tubarões Azuis non sono disponibili notizie su indisponibili o squalificati, e la formazione titolare non è ancora stata comunicata. La situazione verrà aggiornata non appena arriveranno conferme ufficiali.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite, l'Uruguay ha collezionato zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. La gara più recente è il pareggio per 1-1 contro l'Arabia Saudita ai Mondiali, il 15 giugno. In precedenza, la Celeste aveva pareggiato 0-0 con l'Algeria e 1-1 con l'Inghilterra in amichevole, mentre aveva perso 5-1 contro gli Stati Uniti a novembre 2025. Il dato complessivo parla di cinque reti segnate e sette subite nelle ultime cinque uscite, con una squadra che fatica a mantenere la porta inviolata.

Capo Verde arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'esordio mondiale contro la Spagna, terminato 0-0 il 15 giugno, è il risultato più recente. Prima del torneo, i Tubarões Azuis avevano battuto le Bermuda 3-0 e la Serbia 3-0 in amichevole. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro il Cile per 4-2. Capo Verde ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque nelle ultime cinque partite, mostrando solidità difensiva nelle gare che contano di più.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti ufficiali tra Uruguay e Capo Verde. Si tratta dunque del primo incontro tra le due nazionali in una competizione registrata.

Classifica





Nel Girone H dei Mondiali, l'Uruguay occupa attualmente la prima posizione, mentre Capo Verde è quarta.





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