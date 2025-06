Dove vedere Urawa Red Diamonds-Monterrey in diretta tv e streaming?

Urawa Red Diamonds-Monterrey è la sfida della terza giornata del Mondiale per Club: dove e come vedere la gara in diretta tv e streaming.

Terza e ultima giornata decisiva per il discorso qualificazione nel gruppo E, quello dove sono presenti River Plate e Inter, squadre al comando del raggruppamento con 4 punti.

Una classifica che il Monterrey conosce bene e che spera di ribaltare a proprio favore al termine di questo ultimo incontro della fase a gironi dove affronteranno i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, squadra già eliminata.

I messicani infatti sono terzi con due punti: in caso di vittoria e di mancato pareggio tra Inter e River Plate, allora vedrebbero spalancarsi le porte degli ottavi di finale del Mondiale per Club..

Dove vedere Urawa Red Diamonds-Monterrey in diretta: canale tv e streaming

Urawa Red Diamonds-Monterrey sarà trasmessa gratuitamente e in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Urawa Red Diamonds-Monterrey:

Telecronista e seconda voce: Luca Farina

Urawa Red Diamonds-Monterrey: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo E Rose Bowl

Urawa Red Diamonds-Monterrey: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Urawa Red Diamonds-Monterrey

Gli Urawa Red Diamonds sono stati a un passo dall’impresa contro l’Inter: il vantaggio iniziale siglato da Watanabe però non è bastato, visto che i nerazurri hanno ribaltato il risultato con Lautaro Martinez e con la rete di Carboni in pieno recupero. Un ko che è costato ai giapponesi la certezza di non poter raggiungere più gli ottavi di finale della competizione, visti gli zero punti dopo due giornate.

Discorso diverso per il Monterrey, che dopo il pareggio con l’Inter all’esordio ha fermato sul pari anche il River Plate. I messicani credono ancora nella qualificazione: per accedere agli ottavi dovranno vincere e sperare che Inter-River Plate non finisca in parità.

