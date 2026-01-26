Goal.com
Champions League
team-logoUnion St.Gilloise
Lotto Park
team-logoAtalanta
Francesco Schirru

Dove vedere Union Saint Gilloise-Atalanta mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La partita tra Atalanta e Union Saint-Gilloise è per la Dea l'ultima del girone unico: già raggiunti i playoff, tentativo per andare direttamente agli ottavi.

Con 13 punti ottenuti nelle prime 7 partite, l'Atalanta è stata fin qui la miglior squadra italiane nel girone di Champions. Già sicura di un posto nei playoff, così come Inter e Juventus, il team di Palladino proverà a conquistare direttamente gli ottavi negli ultimi '90 che vedranno i bergamaschi in terra belga per giocare contro l'Union Saint-Gilloise, non ancora tagliata fuori dalla corsa agli spareggi.

Union-Atalanta chiude la fase campionato per entrambe, con i padroni di casa consapevoli non solo di dover vincere, ma anche di sperare in diversi passi falsi delle altre contendenti ai playoff. La squadra italiana arriverà dunque allo Stadio Joseph Marien di Bruxelles in un'atmosfera infuocata.

Sia Union che Atalanta hanno subito una sconfitta nell'ultimo turno europeo, ma la squadra di casa ne ha incassato ben quattro negli ultimi cinque incontri. Chi è la favorita? Verrebbe da dire la squadra ospite, ma quella belga avrà dalla sua la propria tifoseria per ottenere gli essenziali tre punti che potrebbero spalancare la porta dei playoff.

Come guardare Union-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Union Saint-Gilloise e Atalanta si può guardare in diretta tv e streaming tramite Sky, NOW o Sky Go. Si tratta di una delle sedici partite in contemporanea di scena mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00, tutte allo stesso orario per evitare calcoli da parte dei team che avrebbero giocato dopo gli altri.

Sky Sport Arena e Sky Sport, ovvero i canali 204 e 253 trasmettono la sfida dell'Atalanta nella giornata di mercoledì. Non è prevista una diretta gratis e in chiaro dell'evento.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Union-Atalanta con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Union-Atalanta: a che ora comincia

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Union St.Gilloise - Atalanta

3-4-2-1

Formazione

3-4-2-1

37
K. Scherpen
5
K. Mac Allister
16
C. Burgess
6
K. van de Perre
11
G. Smith
25
A. Khalaili
17
R. Schoofs
30
R. Florucz
10
A. Ait El Hadj
8
A. Zorgane
12
P. David
29
M. Carnesecchi
3
O. Kossounou
19
B. Djimsiti
23
S. Kolasinac
17
C. De Ketelaere
13
Ederson
47
L. Bernasconi
59
N. Zalewski
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
9
G. Scamacca

3-4-2-1

ATAAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Hubert

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati

Probabili formazioni Union Saint Gilloise-Atalanta

UNION SAINT GILLOISE (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. Allenatore: Hubert

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino

