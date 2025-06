Dove vedere Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns in diretta tv e in streaming?

Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns si affrontano nella prima giornata del Mondiale per Club: ecco come seguire il match in diretta tv e in streaming.

Nel programma della prima giornata del girone F del Mondiale per Club si segnala l'inedita sfida tra l'Ulsan Hyundai e il Mamelodi Sundowns.

I sudcoreani e i sudafricani, entrambi qualificati grazie ai rispettivi piazzamenti nel ranking asiatico e africano, fanno parte dello stesso raggruppamento di Borussia Dortmund e Fluminense, da cui - in caso di passaggio del turno - uscirà la rivale dell'Inter agli ottavi.

Dove vedere Ulsan-Mamelodi Sundowns in diretta: canale tv e streaming

Ulsan-Mamelodi Sundowns sarà visibile, gratuitamente, su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile oppure su console di gioco come Xbox o PlayStation. L'app è scaricabile anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Su DAZN il match si potrà seguire anche in diretta streaming gratuita, scaricando l'app su smartphone e tablet oppure collegandosi al sito della piattaforma.

Ulsan-Mamelodi Sundowns: data e orario del fischio d'inizio

Unica rappresentante coreana al Mondiale, l'Ulsan si è qualificato grazie all'ottimo piazzamento nel Ranking AFC. Sebbene non abbia conquistato la Champions League, impresa che gli era riuscita nel 2012 e poi nel 2020, il club asiatico ha raggiunto le semifinali della competizione sia nel 2021 che nel 2024. In patria ha dominato nelle ultime stagioni, vincendo il campionato per tre volte di fila, dal 2022 al 2024. Anche quest'anno è in lotta per le prime posizioni della K-League. Il Mamelodi Sundowns, club di Pretoria, gioca il Mondiale per Club per la seconda volta dopo l'unica apparizione del 2016, anno in cui hanno conquistato l'unica Champions League africana della propria storia. I Brazilians, chiamati così per la somiglianza della maglia con quella della nazionale brasiliana, sono stati ammessi al torneo statunitense grazie al piazzamento nel Ranking CAF delle ultime stagioni. In patria è una potenza: ha appena conquistato il suo diciottesimo campionato, l’ottavo di fila e il decimo dal 2013 a oggi.