Dove vedere Udinese-Roma in tv e streaming

L'Udinese ospita la Roma nella 10ª giornata infrasettimanale della Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca va a far visita all' di Igor Tudor nella 10ª giornata infrasettimanale di . I capitolini, reduci dalla bella vittoria sul , sono risaliti al 5° posto in classifica con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i friulani, chiamati a riscattare l'umiliante 7-1 di Bergamo contro l' , si trovano in 12ª posizione assieme al Milan a quota 10 punti, con un cammino di una vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Segui Udinese-Roma in diretta streaming su DAZN

Nei 45 precedenti disputati in Serie A in casa della formazione bianconera, la Lupa conduce con 19 vittorie, 15 affermazioni dell'Udinese e 11 pareggi. Due vittorie e 2 sconfitte per i friulani nelle ultime 4 giornate, mentre i giallorossi hanno collezionato due vittorie e due pareggi.

L'attaccante Stefano Okaka è il miglior marcatore della squadra di Tudor con 3 goal realizzati, mentre Edin Dzeko è il giocatore più prolifico della formazione di Fonseca con un bottino di 5 goal. Proprio Okaka sarà il grande ex della partita: il classe 1989 ha collezionato 61 presenze e 6 goal in tutte le competizioni con la Roma, con cui ha anche debuttato in Serie A il 18 dicembre 2005, a 16 anni e 125 giorni, nella sfida in trasferta con la .

QUANDO SI GIOCA UDINESE-ROMA

Udinese-Roma si giocherà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 alla Dacia Arena di Udine.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida Udinese-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

-Sampdoria sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo potranno comunque vedere la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

Per gli abbonati alla piattaforma sarà possibile inoltre seguire il match in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

Tudor cerca il riscatto dopo l'umiliante 7-1 contro l'Atalanta e punterà ancora sul 3-5-2. In attacco accanto ad Okaka è vivo il ballottaggio fra Lasagna e Nestorovski (favorito). A centrocampo a destra sarà ancora indisponibili Stryger Larsen. Al suo posto dovrebbe esserci nuovamente Ter Agest, che è in vantaggio su Pussetto, con Sema punto fermo a sinistra, Jajalo in regia e Mandragora e De Paul ad agire da mezzali. Occhio però anche a Walace. Fra i pali l'argentino Musso, in difesa è squalificato Opoku e nella linea a tre con Troost-Ekong e Samir, rischia qualcosa Rodrigo Becão, che potrebbe essere sostituito con De Maio, viste anche le 3 gare ravvicinate.

Fonseca dovrà ancora una volta fare i conti con i tanti infortunati. In difesa, davanti a Pau López, dopo esser rimasto in panchina contro il Milan, si rivedrà a destra Florenzi, con Kolarov a sinistra e in mezzo la coppia centrale Smalling-Fazio. Viste le assenze di Lorenzo Pellegrini, Cristante e Diawara, è probabile la conferma di Mancini in mediana accanto a Veretout. Sulla trequarti dopo aver scontato la giornata di squalifica si rivedrà dal 1' Kluivert assieme a Zaniolo e Perotti. In panchina dovrebbe finire dunque Pastore. Inamovibile nel ruolo di centravanti ci sarà il solito Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.