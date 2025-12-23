Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoLazio
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Andrea Ajello

Dove vedere Udinese-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Udinese e Lazio si affrontano per riscattarsi dall'ultima giornata di campionato: tutte le informazioni sulla sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

Pubblicità

Non si ferma la Serie A nelle feste natalizie e tra le partite in programma nel week end c'è Udinese-Lazio. Il match si disputerà sabato 27 dicembre al Bluenergy Stadium.

Entrambe le squadre sono reduci da un risultato deludente nell'ultimo turno di campionato dove l'Udinese ha perso mentre la Lazio non è andata oltre al pareggio in casa contro la Cremonese.

Come vedere Udinese-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

La sfida tra Udinese e Lazio si può vedere in esclusiva tv e streaming su DAZN, sia sul sito ufficiale, sia sull'app. Per guardare la partita su Sky, invece, bisogna aver attivato Zona DAZN: in questo caso il canale per seguire la sfida è il 214, ovvero quello denominato DAZN 1. 

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Udinese-Lazio con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Udinese-Lazio: orario di inizio

crest
Serie A - Serie A
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Il match tra Udinese e Lazio è in programma sabato 27 dicembre alle ore 18.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Lazio crest
Lazio
LAZ

Notizie sulle squadre 

Probabili formazioni Udinese - Lazio

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

L'Udinese non avrà in porta Okoye, squalificato per l'espulsione contro la Fiorentina. Al suo posto  sarà confermato quindi Sava. Ancora indisponibili Atta e Zemura per Runjaic. Kamara è rientrato dai problemi fisici e si gioca un posto con Bertola sulla fascia sinistra. 

Non mancano gli indisponibili per Sarri; a centrocampo la Lazio avrà fuori sia Basic che Guendouzi, entrambi per squalifica. Ancora out Rovella con scelte a centrocampo quindi obbligate. Torna invece Zaccagni dopo la squalifica. 

Forma

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
3/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Brutta sconfitta per l'Udinese che è crollata a Firenze perdendo 5-1. I bianconeri però la settimana prima avevano vinto una grande partita contro il Napoli e si trovano in dodicesima posizione. 

Anche la Lazio vorrà reagire allo 0-0 casalingo contro la Cremonese; la squadra di Sarri veniva dall'incredibile vittoria a Parma in 9 uomini. Con 23 punti, la Lazio si trova all'ottavo posto, con l'obiettivo di raggiungere la zona europea. 

Precedenti tra le due squadre

UDI

Ultime 5 partite

LAZ

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0