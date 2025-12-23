Dove vedere Udinese-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Non si ferma la Serie A nelle feste natalizie e tra le partite in programma nel week end c'è Udinese-Lazio. Il match si disputerà sabato 27 dicembre al Bluenergy Stadium.

Entrambe le squadre sono reduci da un risultato deludente nell'ultimo turno di campionato dove l'Udinese ha perso mentre la Lazio non è andata oltre al pareggio in casa contro la Cremonese.

Come vedere Udinese-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming



Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Udinese-Lazio: orario di inizio

La sfida tra Udinese e Lazio si può vedere in esclusiva tv e streaming su DAZN, sia sul sito ufficiale, sia sull'app. Per guardare la partita su Sky, invece, bisogna aver attivato Zona DAZN: in questo caso il canale per seguire la sfida è il 214, ovvero quello denominato DAZN 1.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Udinese-Lazio con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il match tra Udinese e Lazio è in programma sabato 27 dicembre alle ore 18.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Udinese - Lazio Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri

L'Udinese non avrà in porta Okoye, squalificato per l'espulsione contro la Fiorentina. Al suo posto sarà confermato quindi Sava. Ancora indisponibili Atta e Zemura per Runjaic. Kamara è rientrato dai problemi fisici e si gioca un posto con Bertola sulla fascia sinistra.

Non mancano gli indisponibili per Sarri; a centrocampo la Lazio avrà fuori sia Basic che Guendouzi, entrambi per squalifica. Ancora out Rovella con scelte a centrocampo quindi obbligate. Torna invece Zaccagni dopo la squalifica.

Forma

Brutta sconfitta per l'Udinese che è crollata a Firenze perdendo 5-1. I bianconeri però la settimana prima avevano vinto una grande partita contro il Napoli e si trovano in dodicesima posizione.

Anche la Lazio vorrà reagire allo 0-0 casalingo contro la Cremonese; la squadra di Sarri veniva dall'incredibile vittoria a Parma in 9 uomini. Con 23 punti, la Lazio si trova all'ottavo posto, con l'obiettivo di raggiungere la zona europea.

Precedenti tra le due squadre

