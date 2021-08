Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming

La Juventus dell'Allegri-bis debutta nella Serie A 2021/2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Tornare sul trono d'Italia. È questo l'obiettivo della Juventus di Massimilano Allegri, che debutta ufficialmente nel match valido per la prima giornata di Serie 2021/2022. Parte da Udine e dalla sfida contro i padroni di casa bianconeri il secondo corso del tecnico toscano, che torna alla guida della 'Vecchia Signora' due anni la fine della prima esperienza, durata quattro stagioni.

La Juventus inizia l'Allegri-bis con un Locatelli in più rispetto alla passata stagione. Dopo aver conquistato il titolo di campione d'Europa con la Nazionale di Mancini, il centrocampista classe 1998 realizza il sogno di vestire la maglia bianconera.

Nell' Udinese , il confermatissimo Gotti ha accolto Silvestri dal Verona, che ha preso il posto del partente Musso. Colpo a sorpresa dal Lipsia con Samardzic, mentre sempre dall'Hellas è arrivato Udogie.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

Tutti arruolabili, fatta eccezione per il lungodegente Nestorovski, nell' Udinese . Gotti punta ancora sul suo 3-5-2 con la velocità di Pussetto davanti insieme a Okaka. Larsen scala nei tre di difesa.

Per la prima, Massimilano Allegri deve rinunciare allo squalificato McKennie e agli infortunati Arthur e Rabiot. Problemi a centrocampo per la Juventus: Ramsey e Bentancur potrebbero essere affiancati da Bernardeschi a centrocampo. Chiesa, Dybala e Ronaldo tridente. Locatelli dalla panchina.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.