Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D San Francisco Bay Area Stadium

La partita è trasmessa in diretta su DAZN. I dettagli sui canali TV e sulle opzioni di live streaming disponibili sono elencati nella tabella qui sotto.

Come vedere Turchia-Paraguay con una VPN

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Turchia-Paraguay: data e orario

Turchia e Paraguay si sfidano al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, California, nella seconda giornata del Girone D della Coppa del Mondo FIFA 2026. Per entrambe le nazionali, si tratta di una partita da non perdere: una sconfitta renderebbe quasi impossibile la qualificazione agli ottavi di finale.

Vincenzo Montella porta in campo una Turchia che ha dominato il possesso palla contro l'Australia nella gara d'esordio, controllando il 72% del pallone e generando 30 tiri, ma incassando comunque una sconfitta per 2-0. La mancanza di concretezza sotto porta è costata cara alla Milli Takım, che ora deve ritrovare efficacia offensiva con urgenza.

Il Paraguay di Gustavo Alfaro arriva a Santa Clara dopo una serata difficilissima a Los Angeles, dove ha ceduto 4-1 agli Stati Uniti padroni di casa. La Albirroja ha mostrato lampi di organizzazione difensiva, ma è crollata sotto i colpi delle transizioni veloci americane. Ora serve una reazione di carattere.

Entrambe le squadre sono ferme a zero punti in classifica, con USA e Australia a quota tre ciascuna. Chi perde questa sera si trova praticamente eliminato, rendendo il confronto tra i due undici una vera finale anticipata per la sopravvivenza nel torneo.

Hakan Çalhanoğlu resta il faro del centrocampo turco, mentre Arda Güler e Barış Alper Yılmaz sono chiamati a sbloccarsi davanti. Per il Paraguay, Miguel Almirón e Julio Enciso rappresentano la principale fonte di pericolo in fase offensiva, con il compito di sfruttare ogni spazio lasciato libero dalla difesa avversaria.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in live streaming, tutte le informazioni sui canali disponibili sono riportate di seguito.

Formazioni

Vincenzo Montella non registra infortuni né squalifiche nel gruppo turco in vista di questa sfida. Il tecnico dovrebbe schierare Ugurcan Cakir in porta, con una linea difensiva composta da Ferdi Kadioglu, Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral e Abdulkerim Bardakci. A centrocampo spazio a Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu e Orkun Kokcu, mentre Arda Guler, Baris Alper Yilmaz e Kerem Akturkoglu agiranno sulla trequarti e in attacco.

Gustavo Alfaro non ha defezioni da gestire sul fronte paraguaiano. La formazione probabile prevede Orlando Gill tra i pali, con Gustavo Gomez, Omar Alderete, Juan Caceres e Alexandro Maidana in difesa. Damian Bobadilla, Diego Gomez e Andres Cubas formeranno la linea mediana, mentre Miguel Almiron, Julio Enciso e Antonio Sanabria guideranno il reparto offensivo. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Turchia arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro l'Australia nella gara d'apertura del Mondiale, il 14 giugno. Prima di quel ko, la Milli Takım aveva infilato una serie positiva che includeva un 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord in amichevole e un 2-1 al Venezuela. Nelle qualificazioni, aveva battuto il Kosovo per 1-0 e la Romania per 1-0 in partite decisive. Nelle ultime cinque uscite, la Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

Il Paraguay presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il Mondiale è iniziato con la pesante sconfitta per 4-1 contro gli Stati Uniti il 13 giugno, preceduta da un netto 4-0 al Nicaragua in amichevole. In precedenza, la Albirroja aveva perso 2-1 contro il Marocco, battuto la Grecia per 1-0 e vinto 2-1 in Messico a novembre 2025. Nelle cinque partite considerate, il Paraguay ha realizzato nove gol e ne ha incassati otto.

Precedenti

Non sono disponibili dati storici sugli scontri diretti tra Turchia e Paraguay nel dataset attuale. I due paesi non si sono mai incrociati nelle ultime cinque edizioni del torneo o nelle competizioni internazionali monitorate. I dati ufficiali saranno aggiornati non appena disponibili.

Classifica





Nel Girone D dei Mondiali, la Turchia occupa attualmente il terzo posto, mentre il Paraguay è quarto.





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