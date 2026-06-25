Coppa del Mondo - Mondiali - Girone F Kansas City Stadium

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Tunisia-Olanda: data e orario

Tunisia e Olanda si sfidano all'Arrowhead Stadium di Kansas City nella terza e ultima giornata del Girone F dei Mondiali FIFA 2026, giovedì 25 giugno. Le due squadre arrivano a questo appuntamento in condizioni radicalmente diverse, e il divario di motivazioni è forse il dato più eloquente di tutta la partita.

Gli Oranje di Ronald Koeman entrano in campo con la consapevolezza di chi ha già fatto il lavoro. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Giappone all'esordio, la squadra olandese ha risposto con una prestazione di grande qualità contro la Svezia: 5-1 a Houston, con Cody Gakpo protagonista assoluto e Denzel Dumfries devastante sulla fascia destra. Basta non perdere con un pesante passivo per chiudere il girone in testa.

La Tunisia, invece, è già eliminata. Due sconfitte consecutive — 5-1 contro la Svezia e 4-0 contro il Giappone — hanno chiuso i conti prima ancora di arrivare a Kansas City, segnando per la settima volta consecutiva un'uscita al girone. La panchina ha vissuto ore turbolente: Sabri Lamouchi è stato esonerato dopo la sconfitta con la Svezia, e Hervé Renard ha preso in mano la squadra per chiudere la campagna mondiale.

Renard, tecnico di grande esperienza internazionale, proverà a dare un senso a questa ultima uscita. La Tunisia non ha nulla da perdere, e il ct francese punterà a un atteggiamento compatto e difficile da scardinare. Il centrocampista Hannibal Mejbri sarà chiamato a fornire qualità nella metà campo avversaria.

Per l'Olanda, questa partita rappresenta un'opportunità per affinare i meccanismi in vista degli ottavi di finale. Virgil van Dijk guida una difesa solida, Frenkie de Jong orchestra il gioco dal centrocampo e la coppia offensiva formata da Gakpo e Brian Brobbey ha già dimostrato di poter fare male a chiunque.

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Formazioni

La Tunisia è guidata in via provvisoria da Hervé Renard, subentrato dopo l'esonero di Sabri Lamouchi. La probabile formazione prevede Dahmen in porta; Abdi, Talbi, Rekik e Valery in difesa; Khedira, Ben Slimane e Mejbri a centrocampo; Saad, Mastouri e Ayari nel tridente offensivo. Non risultano infortuni o squalifiche confermati al momento.

L'Olanda di Ronald Koeman si presenta con la rosa al completo. La probabile formazione schiera Verbruggen tra i pali; Van de Ven, Van Hecke, Van Dijk e Dumfries nella linea difensiva; Reijnders, Gravenberch e De Jong in mezzo al campo; Malen, Brobbey e Gakpo nel reparto avanzato. Anche per gli Oranje non si registrano assenti per infortuni o squalifiche. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Tunisia arriva a questa sfida con un ruolino di marcia preoccupante: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 4-0 contro il Giappone il 21 giugno, preceduta dal 5-1 subito dalla Svezia il 15 giugno nel debutto mondiale. Prima del torneo, le Aquile di Cartagine avevano perso 5-0 contro il Belgio e 1-0 contro l'Austria in amichevole, con solo un pareggio a reti bianche contro il Canada a interrompere la serie negativa. In cinque partite, la Tunisia ha segnato un solo gol e ne ha subiti quindici.

L'Olanda presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il netto 5-1 rifilato alla Svezia il 20 giugno, che ha fatto seguito al 2-2 con il Giappone all'esordio mondiale il 14 giugno. In amichevole, gli Oranje avevano battuto l'Uzbekistan 2-1 l'8 giugno e perso 1-0 contro l'Algeria il 3 giugno, con un precedente pareggio 1-1 contro l'Ecuador. Nelle ultime cinque gare, l'Olanda ha realizzato 11 gol e ne ha incassati sei.

Precedenti

TUN Ultima partita OLA 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Tunisia 1 - 1 Olanda 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente registrato tra Tunisia e Olanda risale all'11 febbraio 2009: un'amichevole terminata 1-1, con la Tunisia nel ruolo di squadra di casa. Con un solo incontro disponibile nel dataset, non è possibile individuare alcun andamento ricorrente nei confronti diretti tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone F dei Mondiali FIFA 2026, l'Olanda occupa la prima posizione in classifica, mentre la Tunisia è quarta e già matematicamente eliminata.





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