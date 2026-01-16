Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoRoma
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Andrea Ajello

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo il match in Coppa Italia, Torino e Roma si affrontano di nuovo, questa volta in campionato: tutte le informazioni sulla sfida di Serie A.

Pubblicità

Pochi giorni dopo la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che ha visto a sorpresa vincere il Torino allo Stadio Olimpico, le due squadre si affrontano di nuovo. Questa volta però la Roma andrà in trasferta con l'obiettivo di "vendicarsi" sportivamente del ko recente proprio contro i granata. 

I giallorossi hanno bisogno di una vittoria in chiave qualificazione in Champions League, una lotta per il quarto posto apertissima. Il Torino invece vuole ritrovare la vittoria anche in campionato dopo le ultime sconfitte. 

Come guardare Torino-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Torino-Roma si può vedere in diretta tv e streaming su diversi servizi.

Oltre a Dazn, che trasmette tutte le partite di  Serie A, la sfida tra Torino e Roma è disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i canali numero 202, 213 e 251.

I canali sopracitati sono disponibili su Sky, Sky Go e NOW.

Come guardare Torino-Roma all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cagliari-Juventus con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn, Sky e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora c'è Torino-Roma?

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Torino - Roma

TorinoHome team crest

3-5-2

Formazione

3-4-1-2

Home team crestROM
1
A. Paleari
23
S. Coco
13
G. Maripan
44
A. Ismajli
61
A. Tameze
7
Z. Aboukhlal
66
G. Gineitis
20
V. Lazaro
10
N. Vlasic
26
C. Ngonge
91
D. Zapata
99
M. Svilar
87
D. Ghilardi
22
M. Hermoso
23
G. Mancini
18
M. Soule
12
K. Tsimikas
19
M. Celik
61
N. Pisilli
17
M. Kone
21
P. Dybala
92
S. El Shaarawy

3-4-1-2

ROMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Torino

Da valutare ancora le condizioni di  Ismajli, pronto Tameze se non ce la fa l'ex Empoli. Asllani e Biraghi dovrebbero essere nuovamente esclusi. In attacco Adams in vantaggio su Zapata. 

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni

Notizie sulla Roma

La Roma con la difesa tipo; Gasperini andrà con le certezze anche a centrocampo, giocano Koné e Cristante. Dubbi in attacco dove il nuovo acquisto Malen spera di partire subito titolare, l'altra soluzione è Dybala da falso nove. 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini

Forma: le ultime partite

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra Torino e Roma

TOR

Ultime 5 partite

ROM

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

6

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica di Torino e Roma

Pubblicità
0