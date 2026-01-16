Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pochi giorni dopo la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che ha visto a sorpresa vincere il Torino allo Stadio Olimpico, le due squadre si affrontano di nuovo. Questa volta però la Roma andrà in trasferta con l'obiettivo di "vendicarsi" sportivamente del ko recente proprio contro i granata.

I giallorossi hanno bisogno di una vittoria in chiave qualificazione in Champions League, una lotta per il quarto posto apertissima. Il Torino invece vuole ritrovare la vittoria anche in campionato dopo le ultime sconfitte.

Come guardare Torino-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Torino-Roma si può vedere in diretta tv e streaming su diversi servizi.

Oltre a Dazn, che trasmette tutte le partite di Serie A, la sfida tra Torino e Roma è disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i canali numero 202, 213 e 251.

I canali sopracitati sono disponibili su Sky, Sky Go e NOW.

Come guardare Torino-Roma all'estero con una VPN

A che ora c'è Torino-Roma?

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Notizie sul Torino

Da valutare ancora le condizioni di Ismajli, pronto Tameze se non ce la fa l'ex Empoli. Asllani e Biraghi dovrebbero essere nuovamente esclusi. In attacco Adams in vantaggio su Zapata.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Casadei, Pedersen; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni

Notizie sulla Roma

La Roma con la difesa tipo; Gasperini andrà con le certezze anche a centrocampo, giocano Koné e Cristante. Dubbi in attacco dove il nuovo acquisto Malen spera di partire subito titolare, l'altra soluzione è Dybala da falso nove.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini

