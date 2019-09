Dove vedere Torino-Milan in tv e streaming

Il Torino sfida il Milan nel posticipo della 5ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri sfida il di Marco Giampaolo nel posticipo della 5ª giornata infrasettimanale di . I granata e i rossoneri sono appaiati in classifica a quota 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte.

Il momento è molto negativo per i padroni di casa, reduci da 2 sconfitte di fila dopo aver vinto le prime 2 gare, ma anche il Diavolo non se la passa meglio, ed è chiamato a dare risposte convincenti sul campo dopo la brutta sconfitta nel derby contro l' .

Nei 73 precedenti in Serie A che si sono giocati in casa del Torino, dominano i pareggi, ben 35, mentre 21 sono stati i successi granata e appena 17 le vittorie del Milan.

Nella squadra di Mazzarri 'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore con 2 reti realizzate, mentre fra i rossoneri gli unici 2 goal finora segnati portano la firma di Calhanoglu e Piatek su rigore.

QUANDO SI GIOCA TORINO-MILAN

Torino-Milan si giocherà giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. L'arbitro della gara sarà il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN IN TV E STREAMING

Il posticipo Torino-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta collegandosi con il loro pc alla piattaforma Sky Go o scaricando sui loro tablet e smartphone l'applicazione. Ci sarà inoltre anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

La telecronaca della partita sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

Mazzarri potrebbe inserire nuovamente N'Koulou fra i convocati, ma nella difesa a tre, davanti a Sirigu, sarà con ogni probabilità confermato Lyanco accanto a Izzo e Bonifazi. A centrocampo dovrebbe vedersi dal 1' Laxalt, probabilmente sulla fascia sinistra al posto di Ola Aina, con De Silvestri a destra e Rincon e Baselli in mezzo al campo. Davanti Verdi è in vantaggio su Zaza per supportare Belotti: con l'ex tra le linee agirà Berenguer.

Nel Milan in difesa a destra tornerà Calabria dopo la squalifica, mentre a sinistra Theo Hernández insidia Ricardo Rodríguez. Davanti a Gianluigi Donnarumma, conferma invece per la coppia centrale composta da Musacchio e Romagnoli. Ko Paquetá per un problema muscolare, a centrocampo le due mezzali saranno Kessié e Calhanoglu, con Biglia che potrebbe essere confermato in regia a discapito di Bennacer. In attacco fiducia a Suso, Piatek e Leao, con Rebic in panchina.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Baselli, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.